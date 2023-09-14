Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.2 комментария
Польша признала невозможность принять Украину в НАТО в данный момент
Дуда заявил о невозможности принять Украину в НАТО в данный момент из-за конфликта с Россией
О непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Дуда рассказал, что перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос вступления Украины в альянс. «С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос», – сказал Дуда. Он заявил, что «все прекрасно отдавали себе отчет» в этом, передает РИА «Новости».
Как отметил Дуда, «это сложно просто потому», что на Украине продолжается конфликт. Суть пятой статьи Североатлантического договора ведет к тому, что сейчас в случае вступления Украины в НАТО альянсу пришлось бы вести боевые действия против России, сказал он. По его словам, «было очевидно, что страны НАТО не согласятся», на саммите обсуждали готовность «открыть Украине дверь в НАТО».
Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали Киеву некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне».