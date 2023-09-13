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На ВЭФ сообщили о необходимости создавать инфраструктуру для молодежи в регионах
В регионах, которые должны стать центрами перспективного развития будущих поколений, необходимо создавать инфраструктуру для молодежи, отметили участники сессии «Восточный рубеж как перспективное пространство для развития молодежи», на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Дальневосточный федеральный округ стал центром притяжения инвестиций и туристических потоков, универсальным международным транспортно-логистическим хабом, местом перспективного пространственного развития и самореализации общества. И, безусловно, нуждается в перспективных и талантливых кадрах, которые смогут здесь реализовать свои инициативы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«По данным Росстата, количество россиян, преимущественно молодежи, которые в 2022 году ради работы переехали из своего родного региона является самым низким за последние семь лет. Причем, в 2022 году в ТОП-10 регионов, куда охотнее всего переезжали люди, вошли 4 из Дальнего Востока – Чукотский АО, Магаданская область, Якутия и Камчатский край», – отметил первый заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
По его словам, этого удалось добиться, в том числе благодаря интенсивной работе платформы «Россия – страна возможностей», проекты которой участникам из любой точки России от Севастополя до Владивостока.
«Мы помогаем развивать гостеприимство и реализовать собственные инициативы жителям Дальнего Востока, открыли на территории ДФО уже 6 Центров оценки и развития компетенций для студентов, решаем проблемы субъектов РФ и формируем местные сообщества управленцев в рамках регионального этапа конкурса «Лидеры России». Более того, у нас есть множество примеров, когда наши выпускники переезжали из других регионов работать Дальний Восток. Думаю, все это в совокупности с усилением мер поддержки молодежного бизнеса и программ, помогающих найти достойную работу на местах, дает эффективный результат», – пояснил он.
Потенциал Дальнего Востока растет с каждым годом, становясь еще более привлекательным для инвесторов. В свою очередь, это формирует благоприятные условия для создания крепкого предпринимательского сообщества. Однако более важным вопросом выступает то, насколько быстро и эффективно сможет интегрироваться молодежь в это бизнес-пространство.
«В Приморском крае 85 тыс. предпринимателей, из них каждый четвертый относится к категории молодой предприниматель до 35 лет. Если вы хотите стать предпринимателем или вы уже предприниматель, то у вас есть одно окно, которое может помочь вам с большинством ваших вопросов – это центр «Мой бизнес» в Приморском крае, который считается одним из лучших в нашей стране. Мы полностью сопровождаем: от идеи до реализации, воплощения, до перехода вашего бизнеса из среднего в крупный», – рассказал участникам дискуссии заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко.
Председатель экспертного совета по экономике и предпринимательству Молодежного парламента при Госдуме, член сообщества молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес Алексей Мостовщиков обратил внимание на важность взаимодействия бизнеса и органов государственной власти. «В последние годы большое внимание уделяется и молодежной политике, и, в частности, развитию молодежного предпринимательства. Я бы выделил несколько аспектов, над которыми стоит внимательно поработать и предать еще больший импульс: кооперация между крупным бизнесом, госкорпорациями и молодежным предпринимательством, а также развитие института наставничества опытных предпринимателей для молодых», – сказал он.