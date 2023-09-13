На ВЭФ сообщили о необходимости создавать инфраструктуру для молодежи в регионах

Дальневосточный федеральный округ стал центром притяжения инвестиций и туристических потоков, универсальным международным транспортно-логистическим хабом, местом перспективного пространственного развития и самореализации общества. И, безусловно, нуждается в перспективных и талантливых кадрах, которые смогут здесь реализовать свои инициативы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«По данным Росстата, количество россиян, преимущественно молодежи, которые в 2022 году ради работы переехали из своего родного региона является самым низким за последние семь лет. Причем, в 2022 году в ТОП-10 регионов, куда охотнее всего переезжали люди, вошли 4 из Дальнего Востока – Чукотский АО, Магаданская область, Якутия и Камчатский край», – отметил первый заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

По его словам, этого удалось добиться, в том числе благодаря интенсивной работе платформы «Россия – страна возможностей», проекты которой участникам из любой точки России от Севастополя до Владивостока.

«Мы помогаем развивать гостеприимство и реализовать собственные инициативы жителям Дальнего Востока, открыли на территории ДФО уже 6 Центров оценки и развития компетенций для студентов, решаем проблемы субъектов РФ и формируем местные сообщества управленцев в рамках регионального этапа конкурса «Лидеры России». Более того, у нас есть множество примеров, когда наши выпускники переезжали из других регионов работать Дальний Восток. Думаю, все это в совокупности с усилением мер поддержки молодежного бизнеса и программ, помогающих найти достойную работу на местах, дает эффективный результат», – пояснил он.

Потенциал Дальнего Востока растет с каждым годом, становясь еще более привлекательным для инвесторов. В свою очередь, это формирует благоприятные условия для создания крепкого предпринимательского сообщества. Однако более важным вопросом выступает то, насколько быстро и эффективно сможет интегрироваться молодежь в это бизнес-пространство.

«В Приморском крае 85 тыс. предпринимателей, из них каждый четвертый относится к категории молодой предприниматель до 35 лет. Если вы хотите стать предпринимателем или вы уже предприниматель, то у вас есть одно окно, которое может помочь вам с большинством ваших вопросов – это центр «Мой бизнес» в Приморском крае, который считается одним из лучших в нашей стране. Мы полностью сопровождаем: от идеи до реализации, воплощения, до перехода вашего бизнеса из среднего в крупный», – рассказал участникам дискуссии заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко.

Председатель экспертного совета по экономике и предпринимательству Молодежного парламента при Госдуме, член сообщества молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес Алексей Мостовщиков обратил внимание на важность взаимодействия бизнеса и органов государственной власти. «В последние годы большое внимание уделяется и молодежной политике, и, в частности, развитию молодежного предпринимательства. Я бы выделил несколько аспектов, над которыми стоит внимательно поработать и предать еще больший импульс: кооперация между крупным бизнесом, госкорпорациями и молодежным предпринимательством, а также развитие института наставничества опытных предпринимателей для молодых», – сказал он.