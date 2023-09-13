Тбилиси опроверг данные о планах США разместить в Грузии военную базу

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Информация (об этом) по содержанию является полной ложью. Она распространяется политически предвзятым источником для ведения дезинформационной кампании отдельными СМИ и политически ангажированными лицами», – сказано в заявлении минобороны Грузии.

Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что потенциальное размещение в Грузии американской военной базы не станет гарантом безопасности страны.

Так он прокомментировал сообщение оппозиционных СМИ о том, что власти Грузии, опасаясь негативной реакции России, в 2021 году отказали посещавшему страну министру обороны США Ллойду Остину в размещении американской военной базы.

«Единственный гарант (безопасности Грузии) – «зонтик» НАТО. Как нас может защитить база?», – сказал он.

Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно несерьезными» сведения об отказе Грузии главе Пентагона, но при этом отметил, что «никакая база не является гарантом безопасности».

«Страны Балтии и Европы защищены «зонтиком» НАТО. Единственное, что гарантировало бы безопасность Грузии, было бы нашим членством в НАТО», – сказал глава правящей партии.

Грузии, как и Украине, членство в НАТО было обещано в 2008 году, но страна до сегодняшнего дня не получила «План действий по членству».