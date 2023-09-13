Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек, в груди которого змеи вились, может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.0 комментариев
В Тбилиси отказались считать военную базу США гарантом безопасности страны
Потенциальное размещение в Грузии американской военной базы не станет гарантом безопасности страны, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Так он прокомментировал сообщение оппозиционных СМИ о том, что власти Грузии, опасаясь негативной реакции России, в 2021 году отказали посещавшему страну министру обороны США Ллойду Остину в размещении американской военной базы.
«Единственный гарант (безопасности Грузии) – «зонтик» НАТО. Как нас может защитить база?», – задался вопросом он.
Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно несерьезными» сведения об отказе Грузии главе Пентагона, но при этом отметил, что «никакая база не является гарантом безопасности».
«Страны Балтии и Европы защищены «зонтиком» НАТО. Единственное, что гарантировало бы безопасность Грузии, было бы нашим членством в НАТО», – сказал глава правящей партии.
Грузии, как и Укране, членство в НАТО было обещано в 2008 году, но страна до сих пор не получила «План действий по членству».