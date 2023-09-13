Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек, в груди которого змеи вились, может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.0 комментариев
Замглавы «Сириуса» Иван Евстифеев выдвинут в Совфед вместо Елены Мизулиной
Избранный губернатор Омской области Виталий Хоценко решил предложить в качестве кандидата в Совфед от исполнительной власти региона вместо нынешнего сенатора от региона Елены Мизулиной замглавы федеральной территории «Сириус» Ивана Евстифеева.
«Будем предлагать в Совет Федерации Ивана Евстифеева. Он, во-первых, коренной омич, родился в Таре, долго работал на благо Омской области и в районе, и в правительстве региона, трудился главным федеральным инспектором в администрации президента. Сегодня он работает заместителем руководителя федеральной территории «Сириус», – цитирует Хоценко ТАСС.
Напомним, выборы губернатора Омской области проходили 9-10 сентября. Хоценко в итоге набрал более 76% голосов.
Ранее Хоценко в список кандидатов в Совфед, кроме Евстифеева, включил главврача омского медико-хирургического центра Вадима Бережного и учительницу средней школы Юлию Чехлову.
Евстифеев родился в Таре Омской области. Имеет два высших образования – в сфере юриспруденции и психологии. С декабря 2017 года был главным федеральным инспектором по Омской области аппарата полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Заместителем главы «Сириуса» был назначен в феврале 2022 года.