Путин: США запрыгнули в «последний вагон» с коридором IMEC

Президент Владимир Путин заявил, что США успели в последний момент договориться с ЕС по коридору IMEC

Tекст: Александра Юдина

Глава государства подчеркнул, что этот проект России принесет пользу, так как будет помогать развивать в стране логистику, передает ТАСС.

При этом Путин отметил, что США прыгнули в этот поезд в последний момент, однако для них участие в проекте и не имеет большого смысла, только если в ключе бизнес-интереса. Между тем

«А движение товаров по этому коридору – по сути, дополнение к нашему проекту Север – Юг. Мы здесь не видим ничего такого, что могло бы нам помешать», – указал президент.

Также российский лидер добавил, что установление коридора «Север – Юг» предполагает выход в Персидский залив и Индию, а в перспективе, вероятно, в Израиль.

В ходе обсуждения этой темы на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), Путин заметил, что в рамках проекта груз сначала должен дойти по железной дороге до моря, следовательно, быть перегружен, а затем в портах ОАЭ или Саудовской Аравии вновь должен быть перегружен на железную дорогу, что несет двойную перегрузку имеет для экономики проекта.

«По времени это будет, если говорить от Северной Европы, от Санкт-Петербурга, до Мумбаи, скажем, это будет по времени столько же, сколько и мы планируем, маршрут «Север – Юг», – указал Путин, добавив, что российский маршрут будет эффективнее.

В заключение президент подчеркнул, что объем мировых перевозок растет каждый год, в связи с чем увеличивающееся количество коридоров только улучшит работу.

Ранее Путин заявил о строительстве единого транспортного коридора до Владивостока.