Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.0 комментариев
Путин заявил о строительстве единого транспортного коридора до Владивостока
Путин заявил о строительстве автомагистралей через Сибирь до Тихого океана
Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана, будет сформирован единый транспортный коридор, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
«Совсем недавно мы открыли участок скоростной автомобильной дороги от Москвы до Арзамаса. К концу тгода трасса дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Мы, безусловно, продолжим масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток – до Тихого океана», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, будет сформирован единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока, который послужит основой для развития туризма, связи логистических, аграрных и производственных центров.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 марта 2024 года подготовить план по развитию и модернизации авиаперевозок на Дальнем Востоке.