Путин заявил о необходимости наращивать темпы модернизации БАМа и Транссиба

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Продолжим модернизацию БАМа и Транссиба, темпы, безусловно, надо наращивать, в том числе с помощью механизмов концессий, привлечения частного капитала для строительства мостов, тоннелей и путепроводов. Сейчас только мы этот вопрос обсуждали с коллегами – модераторами соответствующих сессий», – передает ТАСС слова Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Президент отметил, что в этой связи по инициативе частных инвесторов прокладывается Тихоокеанская железная дорога, строится новый порт на побережье Охотского моря.

«Это позволит задействовать ресурсы Якутии и севера Хабаровского края, обеспечить прямой выход на рынки АТР», – подчеркнул глава государства.

По словам главы государства, российские крупные компании строят сейчас новый морской порт на Таймыре, а также модернизируют железнодорожную магистраль Пангоды – Надым на Ямале. Путин подчеркнул, что примеров, когда бизнес вкладывается в долгие логистические, транспортные, энергетические проекты, в строительство железных дорог и автомобильных трасс, морских терминалах и аэропортов много.

«Я прошу правительство, коллег в регионах активно опираться на этот ресурс, чтобы и государственные, и частные вложения давали синергетический эффект для обновления инфраструктуры, социальной сферы, пространственного развития регионов и страны в целом», – подытожил президент.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

