Губернатор Приморья доложил Путину об устранении последствий тайфунов

Губернатор Приморья Кожемяко доложил президенту Путину об устранении последствий прохождения тайфунов на Дальнем Востоке

Tекст: Антон Никитин

Как сообщается на сайте Кремля, в ходе встречи Кожемяко доложил Путину, что в Приморском крае 12 августа прошли сильные циклоны, тайфуны, в результате пострадали очень много районов, город Уссурийск, Октябрьский район, Михайловский. Губернатор добавил, что 29 августа в регионе прошел еще один тайфун, в результате которого сильно пострадал Хасанский район Приморского края, Дальнереченск, Лесозаводск.

Кожемяко отметил президенту, что в первую очередь, конечно, спасли жителей. Губернатор рассказал, что приходилось принимать решения по аварийно-спасательным работам совместно с МЧС. Он сообщил, что огромную помощь оказали военные, а именно Тихоокеанский флот, войска 5-й армии, в частности 83-й десантно-штурмовой бригады.

Глава региона доложил президенту, что в результате разгула стихии были отрезаны 96 населенных пунктов, с ними не было автомобильного сообщения, в них отсутствовало электроснабжение, водоснабжение. По словам Кожемяко, все это время приходилось решать вопросы по восстановлению. Губернатор Приморья заверил, что сейчас сообщение со всеми населенными пунктами есть, электроснабжение везде восстановлено.

Напомним, ущерб Приморью от тайфуна оценили в 10 млрд рублей.