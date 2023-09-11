Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.9 комментариев
Путин поручил утвердить планы развития дальневосточных городов
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов поручил до конца 2023 года утвердить планы комплексного развития Дальневосточного федерального округа.
Как указал Путин, когда появляются ориентиры, тогда легче двигаться по достижению необходимых результатов. Он поблагодарил всех, кто работал над этим, и попросил правительство «все-таки до конца текущего года вместе с теми, кто работал над проектами этих документов, утвердить планы комплексного развития», передает РИА «Новости».
В Telegram-канале правительства России говорится, что вице-премьер и полпред президента в ДВО Юрий Трутнев представил Путину результаты развития Дальнего Востока. Он рассказал, что на Дальнем Востоке созданы ТОР и Свободный порт Владивосток, запущены программы «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», функционирует механизм выравнивания энерготарифов и новый преференциальный режим на Курилах, а также активно развивается единая дальневосточная авиакомпания.
По его словам, в макрорегион привлечено более 3,4 трлн рублей инвестиций, построено 673 предприятия, создано более 125 тыс. высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест. Кроме того, он добавил, что в ДФО началась реализация судостроительного комплекса «Звезда», Удоканского горно-металлургического комбината, Амурского газоперерабатывающего и Амурского газохимического заводов.
Как сообщил Telegram-канал правительства, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков также доложил российскому лидеру о программах развития дальневосточных регионов. Министр отметил, что одной из востребованных программ за прошедшие 5 лет стала «Дальневосточная ипотека». По его словам, в регионе создали новую меру поддержки – доступное арендное жилье, на нее выделено 87 млрд рублей.
Чекунков указал, что на поддержку региона за 5 лет было направлено 121 млрд рублей, на эти средства было построено: 17 больниц, 16 школ, 41 спортивный центр, 27 культурных центров, обновлено 1245 дворов, отремонтированы дороги, приобретен новый транспорт.
Одним из важнейших проектов развития ДФО является создание мастер-планов 22 основных городов. Уже приняты распоряжения правительства о комплексных планах развития 6 городов – Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Читы, Улан-Удэ, двух столиц БАМа – Северобайкальска и Тынды. До конца года будут приняты комплексные планы остальных городов и агломераций, уточнил он.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на трехлетнюю программу развития Дальнего Востока выделили 229 млрд рублей. В понедельник российский лидер Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). 11 сентября главе государства представили интерактивную презентацию результатов развития Дальневосточного региона.