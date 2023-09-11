Путин поручил утвердить планы развития дальневосточных городов

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Путин, когда появляются ориентиры, тогда легче двигаться по достижению необходимых результатов. Он поблагодарил всех, кто работал над этим, и попросил правительство «все-таки до конца текущего года вместе с теми, кто работал над проектами этих документов, утвердить планы комплексного развития», передает РИА «Новости».

В Telegram-канале правительства России говорится, что вице-премьер и полпред президента в ДВО Юрий Трутнев представил Путину результаты развития Дальнего Востока. Он рассказал, что на Дальнем Востоке созданы ТОР и Свободный порт Владивосток, запущены программы «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», функционирует механизм выравнивания энерготарифов и новый преференциальный режим на Курилах, а также активно развивается единая дальневосточная авиакомпания.

По его словам, в макрорегион привлечено более 3,4 трлн рублей инвестиций, построено 673 предприятия, создано более 125 тыс. высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест. Кроме того, он добавил, что в ДФО началась реализация судостроительного комплекса «Звезда», Удоканского горно-металлургического комбината, Амурского газоперерабатывающего и Амурского газохимического заводов.

Как сообщил Telegram-канал правительства, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков также доложил российскому лидеру о программах развития дальневосточных регионов. Министр отметил, что одной из востребованных программ за прошедшие 5 лет стала «Дальневосточная ипотека». По его словам, в регионе создали новую меру поддержки – доступное арендное жилье, на нее выделено 87 млрд рублей.

Чекунков указал, что на поддержку региона за 5 лет было направлено 121 млрд рублей, на эти средства было построено: 17 больниц, 16 школ, 41 спортивный центр, 27 культурных центров, обновлено 1245 дворов, отремонтированы дороги, приобретен новый транспорт.

Одним из важнейших проектов развития ДФО является создание мастер-планов 22 основных городов. Уже приняты распоряжения правительства о комплексных планах развития 6 городов – Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Читы, Улан-Удэ, двух столиц БАМа – Северобайкальска и Тынды. До конца года будут приняты комплексные планы остальных городов и агломераций, уточнил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на трехлетнюю программу развития Дальнего Востока выделили 229 млрд рублей. В понедельник российский лидер Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). 11 сентября главе государства представили интерактивную презентацию результатов развития Дальневосточного региона.