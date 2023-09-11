У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.0 комментариев
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент Владимир Путин в понедельник прилетел во Владивосток, он примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Путину 11 сентября продемонстрируют интерактивную презентацию результатов развития Дальневосточного региона, глава государства также проведет совещание по развитию местных городов, передает ТАСС.
Также президент обсудит создание культурно-образовательных кластеров в стране и проведет встречу с руководителем Приморского края Олегом Кожемяко.
Во вторник у главы государства запланировано участие в пленарной сессии. До нее он проведет переговоры с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.
Кроме того, Путин по видеосвязи встретится с модераторами главных сессий форума.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава государства в рамках ВЭФ запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке.