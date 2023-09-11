Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.7 комментариев
Минфин уточнил стоимость трехлетней программы развития Дальнего Востока
Глава Минфина Силуанов: На трехлетнюю программу развития Дальнего Востока выделили 229 млрд рублей
Объем финансирования трехлетней программы развития Дальнего Востока будет около 229 млрд рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по развитию дальневосточных городов, которое проводит президент России Владимир Путин.
Как указал Силуанов, федеральный бюджет на данный момент напряженный, поэтому все предложения должны быть проработаны на предмет реализуемости по финансам. По его словам, сегодня чаще всего внимание акцентировалось на регионы Дальнего Востока. Он привел в пример, программу Дальнего Востока, у которой на трехлетке были названы цифры 218 млрд рублей, а сегодня с учетом уточненного макропрогноза – 229 млрд рублей, передает ТАСС.
В понедельник российский лидер Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). 11 сентября главе государства представили интерактивную презентацию результатов развития Дальневосточного региона.
Ранее Путин положительно оценил результаты реализации мастер-планов развития дальневосточных городов, а также темпы создания морского комплекса по перегрузке СПГ на Камчатке.