Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Путин оценил результаты работы по развитию городов Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты реализации мастер-планов развития дальневосточных городов, а также темпы создания морского комплекса по перегрузке СПГ на Камчатке.
«Мы сегодня продолжим обсуждение мастер-планов развития дальневосточных городов. Напомню, решение о запуске этой большой, комплексной программы, направленной на повышение качества жизни в дальневосточных регионах, было принято два года назад. И надо сказать, что за прошедшее время проделана значительная работа и уже есть определенные результаты», – заявил президент на совещании по развитию дальневосточных городов, передает ТАСС.
Также Путин позитивно оценил темпы создания морского комплекса по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке. «Благодаря скоординированным, слаженным действиям бизнеса, федерального правительства и региональных властей полным ходом идет строительство крупного морского комплекса по перегрузке сжиженного природного газа», – отметил глава государства.
По его словам, этот проект позволит нарастить поставки российского СПГ и будет способствовать расширению газификации Камчатского края.