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    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    0 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    16 комментариев
    5 сентября 2023, 18:15

    Путин оценил результаты работы по развитию городов Дальнего Востока

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты реализации мастер-планов развития дальневосточных городов, а также темпы создания морского комплекса по перегрузке СПГ на Камчатке.

    «Мы сегодня продолжим обсуждение мастер-планов развития дальневосточных городов. Напомню, решение о запуске этой большой, комплексной программы, направленной на повышение качества жизни в дальневосточных регионах, было принято два года назад. И надо сказать, что за прошедшее время проделана значительная работа и уже есть определенные результаты», – заявил президент на совещании по развитию дальневосточных городов, передает ТАСС.

    Также Путин позитивно оценил темпы создания морского комплекса по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке. «Благодаря скоординированным, слаженным действиям бизнеса, федерального правительства и региональных властей полным ходом идет строительство крупного морского комплекса по перегрузке сжиженного природного газа», – отметил глава государства.

    По его словам, этот проект позволит нарастить поставки российского СПГ и будет способствовать расширению газификации Камчатского края.

    4 сентября 2023, 17:45
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Продвижение украинского контрнаступления провалилось, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Что касается пробуксовки контрнаступления (ВСУ), это не пробуксовка, это провал», – констатировал Путин, передает ТАСС. Он отметил, что на сегодняшний день «это выглядит именно так». Глава российского государства выразил надежду, что и в дальнейшем это будет именно так.

    В вопросе о посредничестве в переговорах по урегулированию на Украине, Путин отметил, что Россия от никогда от него не отказывалась. «Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся», – сказал президент.

    На ваш взгляд
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    4 комментария


    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил сменить главу минобороны, сняв с должности Алексея Резникова. Он предложил в качестве кандидата Рустема Умерова.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 19:46
    Путин поручил принять меры по пересадке чиновников на российские машины
    Путин поручил принять меры по пересадке чиновников на российские машины
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правительству необходимо проработать решения о приоритетном использовании чиновниками российских автомобилей, такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Правительство и руководства регионов получили задачу принять меры по приоритетному использованию муниципальными и госслужащими в служебных целях российских высоколокализированных автомобилей. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

    Доклад по этому вопросу предстоит подготовить к 1 февраля, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, на какие автомобили планируется пересадить российских чиновников.

    Коментарии (37)
    4 сентября 2023, 17:23
    Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны
    Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны
    @ Валерий Шустов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вероятное соглашение Москвы, Анкары и Дохи по поставкам 1 млн тонн зерна самым бедным странам не станет альтернативой зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Что касается зерна, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке 1 млн тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке», — цитирует Путина ТАСС.

    «Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь», — подчеркнул российский лидер.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





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    4 комментария


    «Готовы вместе продвигать [инициативы], как господин президент [Турции] настаивает, и к черноморской инициативе вернуться, и поставлять вместе с Турцией и Катаром в беднейшие страны [зерно]», — сказал Путин.

    Также в ходе беседы с Эрдоганом он отмечал, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке.

    Коментарии (31)
    4 сентября 2023, 18:53
    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин заявил о попытках ВСУ атаковать беспилотниками «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» ВСУ постоянно пытаются атаковать, в том числе беспилотниками, которые отправляются из украинских портов, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров в Сочи.

    «Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток», на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турцию из России. Наши корабли охраняют эти «потоки», эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов. Для возвращения России в зерновую сделку нужно договориться, что такого больше не будет», – цитирует ТАСС Путина.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





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    4 комментария


    Ранее Путин заявил, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак. Президент также заявил, что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 17:37
    Путин назвал условие реанимации зерновой сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции, заявил президент России Владимир Путин.

    «Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту, и сделаем это сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», – цитирует ТАСС Путина.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





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    4 комментария


    Ранее Путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 09:25
    Стало известно о планах Эрдогана заявить о готовности посредничества по Украине
    Стало известно о планах Эрдогана заявить о готовности посредничества по Украине
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган решил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи выразить готовность Анкары выступить посредником по урегулированию конфликта на Украине, сообщила газета Milliyet.

    Согласно информации источников газеты, Эрдоган подчеркнет важность установления прочного мира и стабильности в регионе и заявит, что готов взять на себя роль посредника и оказать всяческую поддержку, включая организацию прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между сторонами войны, передает РИА «Новости».

    Кроме того, издание допускает, что в кулуарах перед встречей лидеров Турции и России «возникнет надежда на возвращение России к зерновой сделке».

    Отмечается также, что Эрдоган обсудит 5 сентября с правительством итоги встречи с Путиным, будут подведены итоги переговоров, затронуты события в Турции и экономика.

    Ранее сообщалось, что основной темой предстоящих переговоров Путина и Эрдогана, которые состоятся в Сочи, станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (22)
    4 сентября 2023, 06:55
    В Турции сказали, о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным в Сочи

    ТАСС: Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН

    В Турции сказали, о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным в Сочи
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Основной темой предстоящих переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которые состоятся в Сочи, станет жизнеспособность прежней зерновой сделки, сообщил источник в политических кругах в Анкаре.

    Источник ТАСС сообщил, что во время встречи лидеры детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции.

    Кроме того, Эрдоган, вероятно, затронет тему поставок российского природного газа в Европу через Турцию. «Эта тема не менее важна, [чем вопрос зерновой сделки], речь идет о проекте создания газового хаба на территории Турции», – отметил источник.

    Также, по информации турецкой стороны, на повестке будет сценарий с поставками зерна из России в нуждающиеся страны Африки через Турцию при финансовой поддержке Катара.

    Напомним, переговоры Путина и Эрдогана состоятся в понедельник в Сочи.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 00:54
    Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи
    Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи
    @ Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в понедельник отправится в Сочи, где проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в Кремле.

    Как ранее сообщал сам российский лидер, такая договоренность между ним и его визави была достигнута еще до президентских и парламентских выборов в Турции, однако по политическим соображениям решено было отложить встречу на более поздний срок, чтобы это не выглядело попыткой повлиять на результат народного волеизъявления.

    Несмотря на то, что Путин и Эрдоган находятся на постоянной связи, предстоящая встреча в Сочи будет первым очным контактом двух лидеров с момента выхода России из Черноморской инициативы, отмечает ТАСС.

    Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры намечены на середину дня понедельника. В Кремле сообщали, что «планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику».

    Последний раз лично Путин и Эрдоган виделись почти год назад – в октябре 2022 года в Астане, напоминает РИА «Новости».

    Встрече лидеров двух стран предшествовала серьезная подготовка. В Россию прибыл глава турецкого МИД, он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровы и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Коментарии (12)
    4 сентября 2023, 13:43
    Путин заявил об открытости России к переговорам по зерновой сделке

    Путин на встрече с Эрдоганом заявил об открытости России к переговорам по зерновой сделке

    Tекст: Алина Власенко

    Москва готова к переговорам по зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин в рамках переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    «Знаю, что намерены поднять вопросы по зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Он также выразил надежду, что в ближайшее время будут завершены переговоры по созданию «газового хаба», чтобы сделать ситуацию в энергетике Турции более стабильной.

    Россия и Турция планируют запустить так называемый газовый хаб, чтобы компенсировать утраченный объем транзита сырья по взорванным «Северным потокам».

    Ранее в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 15:51
    Переводчик на встрече Путина и Эрдогана оговорился о войне России и Турции

    Tекст: Алина Власенко

    Переводчик на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана оговорился, заявив о войне между странами.

    «Между Россией и Турцией война», – оговорился он, переводя слова турецкого президента, когда тот говорил о конфликте на Украине. После небольшой заминки переводчик поспешил поправиться, что вооруженный конфликт идет между Россией и Украиной. Лидеры России и Турции не отреагировали на трудности перевода.

    Ранее в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 17:05
    Путин: Зерновую сделку использовали для проведения террористических атак
    Путин: Зерновую сделку использовали для проведения террористических атак
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов», — приводит слова Путина ТАСС. Он подчеркнул, что это «не может быть терпимым дальше».

    Глава российского государства отметил, что прекращение зерновой сделки не повлияло на ситуацию на мировых продовольственных рынках, цены на зерновые продолжают снижаться, физического недостатка в продовольствии нет. «Есть проблемы с его справедливым распределением, это да. Но это никак не связано с так называемой зерновой сделкой», — заключил Путин.

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    4 сентября в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 16:32
    Переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи, в общей сложности они общались три часа.

    Путин в начале встречи пригласил Эрдогана заезжать в Сочи не только по делам, но и на отдых, после чего президенты продолжили общение уже за столом переговоров с участием делегаций, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты
    4 комментария


    По окончании беседы в широком формате, Путин и Эрдоган продолжили общение в узком кругу за рабочим обедом.

    Напомним, в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Песков назвал конструктивной первую часть переговоров Путина и Эрдогана.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 18:59
    Предельный возраст отсрочки IT-специалистам повышен до 30 лет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предельный возраст отсрочки от призыва на срочную службу для IT-работников повышен до 30 лет, соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

    Документ вносит изменения в указ от марта 2022 года «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», возраст отсрочки меняется с 27 лет до 30 лет.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2023, 17:37
    Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским
    Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Факт того, что этнический еврей Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма на украинской территории, отвратителен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время холокост на Украине, а это уничтожение 1,5 млн человек», – цитирует президента ТАСС.

    По его мнению, западные кураторы поставили во главе киевского режима Зеленского намеренно, чтобы человек с еврейским происхождением прикрывал «такую античеловеческую сущность», которая положена в фундамент современного украинского государства.

    Коментарии (4)
    5 сентября 2023, 16:22
    Путин: Поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии
    Путин: Поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит, и проявляется в том числе в виде русофобии и антисемитизма, заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа».

    «Новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что в 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит. Он снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме, а героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине, вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга», – приводит ТАСС слова Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал наполнить праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году глубоким содержанием.

    Коментарии (12)
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