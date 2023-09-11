Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок и продолжает их совершать. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать против России на стороне киевского режима.2 комментария
Путин дал старт работе золотоизвлекательного предприятия в Магаданской области
Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил работу новой золотоизвлекательной фабрики в Магаданской области
Это уже вторая золотоизвлекательная фабрика золоторудной компании «Павлик» в Магаданской области, передает РИА «Новости».
У производства также есть вспомогательная инфраструктура, на предприятии начали применять уникальную технологию, дающую возможность эффективно добывать золото из упорных углистых руд.
Первая очередь месторождения Павлик была введена в 2015 году. В 2022 году там произвели 7,2 тонн золота. При выходе на проектную мощность второй очереди производство должно дойти до 13 тонн в год. Это значит, что за этот срок там должны перерабатывать до 12 млн тонн руды в год.
В проект инвестировали свыше 32,5 млрд рублей, всего он обеспечивает 2,2 тыс. рабочих мест.