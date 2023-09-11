Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных. Им легко заразиться и трудно вытравить.0 комментариев
Мосгоризбирком заявил о безоговорочной победе Собянина
Мосгоризбирком: Собянин безоговорочно победил на выборах мэра во всех районах
Действующий мэр Сергей Собянин безоговорочно победил на выборах мэра Москвы во всех районах, набрав 76,4%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
По ее словам, лидером голосования стал Сергей Собянин, не проиграв ни на одном из участков, передает РИА «Новости».
Уточняется, что Сергей Собянин набрал 76,4%, Леонид Зюганов набрал 8,11%, Борис Чернышов – 5,61%, Владислав Даванков – 5,34%, Дмитрий Гусев – 3,93%.
Также Кириллова заметила, что в этом году отмечается более высокая явка на выборах мэра Москвы, это может быть связано с новыми инструментами для голосования.
«Мы полагаем, это связано с тем, что за прошедшие годы активно меняется арсенал, который мы предоставляем в качестве инструмента для голосования», – отметила она.
Ранее сообщалось, что действующий мэр столицы побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39% после обработки 100% протоколов УИК. Собянин пообещал сделать Москву «еще круче и краше».