Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.9 комментариев
В ЦИК назвали терактом уничтожение избирательного участка в Запорожье
Глава ЦИК Памфилова назвала терактом атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожье
Уничтожение дронами избирательного участка в Запорожской области является террористическим актом, которому дал добро Запад, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Как указала Памфилова, этому террористическому акту Запад дал добро, когда поставлял вооружения. «И в Белгородской и Брянской областях, там что части военные стоят? Там жилые дома, школы и так далее. Что касается Запорожья – это было целенаправленно», –добавила она, передает ТАСС.
Ранее глава ЦИК Памфилова поблагодарила за храбрость приехавших для наблюдения за выборами в новых регионах России зарубежных экспертов.
Напомним, в ночь на воскресенье один из избирательных участков в Запорожской области был уничтожен в результате атаки дронов, никого из членов комиссии там не было.