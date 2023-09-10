Путин обсудил с лидером Мали сотрудничество в экономике и борьбу с терроризмом

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, проведен обстоятельный обмен мнениями о практических мерах по дальнейшему развитию российско-малийского взаимодействия в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом, передает ТАСС.

Там добавили, что Путин также обсудил с Гоитой ситуацию в Республике Нигер.

Как сообщили в Кремле, при обсуждении вопросов обеспечения стабильности в Западной Африке и Сахаро-Сахельской зоне выражено мнение о необходимости урегулирования ситуации, сложившейся в Республике Нигер, политико-дипломатическим путем.

Кроме того, Ассими Гоита поблагодарил за поддержку российской стороны, в частности при недавнем голосовании в Совете Безопасности ООН, в вопросе о снятии международных санкций с Республики Мали.

Ранее Нигер разрешил силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали войти на территорию страны для защиты от агрессии. Несколько военных подразделений из состава ВС Буркина-Фасо прибыли в Нигер.