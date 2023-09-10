Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.3 комментария
Путин обсудил с лидером Мали сотрудничество в экономике и борьбу с терроризмом
Президент России Владимир Путин и лидер Мали Ассими Гоита обсудили в телефонном разговоре развитие сотрудничества между двумя странами, в том числе в экономике и гуманитарной сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
По сообщению пресс-службы, проведен обстоятельный обмен мнениями о практических мерах по дальнейшему развитию российско-малийского взаимодействия в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом, передает ТАСС.
Там добавили, что Путин также обсудил с Гоитой ситуацию в Республике Нигер.
Как сообщили в Кремле, при обсуждении вопросов обеспечения стабильности в Западной Африке и Сахаро-Сахельской зоне выражено мнение о необходимости урегулирования ситуации, сложившейся в Республике Нигер, политико-дипломатическим путем.
Кроме того, Ассими Гоита поблагодарил за поддержку российской стороны, в частности при недавнем голосовании в Совете Безопасности ООН, в вопросе о снятии международных санкций с Республики Мали.
Ранее Нигер разрешил силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали войти на территорию страны для защиты от агрессии. Несколько военных подразделений из состава ВС Буркина-Фасо прибыли в Нигер.