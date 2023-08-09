Эксперты объяснили цели создания «Амазонского НАТО»

Политологи: «Амазонское НАТО» займется решением внутрирегиональных проблем

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

«Петро – первый для Колумбии президент левых взглядов. Он был хорошим другом Уго Чавеса и Фиделя Кастро. По многим вопросам занимал радикальные позиции. Во время президентских выборов правые политики были серьезно обеспокоены его приходом к власти», – сказал Магомед Кадзоев, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН.

«Однако Колумбия до сих пор остается одним из ближайших союзников США в регионе. В связи с этим Петро не будет лезть на рожон. Его инициатива по созданию «амазонского НАТО» представляет собой проект, который в первую очередь направлен на решение внутренних проблем континента. Ни о каких внешних функциях в настоящий момент говорить не приходится», – отмечает собеседник.

«Сам Петро говорил о своей идее в контексте защиты окружающей среды. Предполагается создание международной организации, внутри которой можно будет координировать совместные усилия по решению глобальных экологических вызовов. Таким образом, на первый план выходят именно климатические изменения», – считает эксперт.

«Эту инициативу можно воспринимать и как очерчивание сферы интересов Колумбии. Фактически Петро заявляет о том, что приоритетом его политики является сотрудничество с близлежащими странами. В связи с этим амбиции государств Амазонии через 10–15 лет вряд ли преобразуются до такой степени, что этот блок можно будет рассматривать как военный противовес США», – резюмирует Кадзоев.

«Вопрос охраны окружающей среды давно волнует страны Амазонского региона. Экологическое равновесие реки очень легко нарушить, а восстановить его очень тяжело», – сказал эксперт по Латинской Америке Николай Калашников.

«Контрабандисты и черные копатели наносят большой ущерб дикой природе Амазонки, а силами полиции справиться с ними сложно. Поэтому появилась идея организовать совместные подразделения для борьбы с преступниками. То есть идея президента Колумбии направлена на решение внутренних проблем стран региона», – отмечает Калашников.

Иной точки зрения придерживается Андрей Пятаков, ведущий научный сотрудник института Латинской Америки РАН. В своем Telegram-канале «Латиноамериканские горизонты» он отмечает, что инициатива президента Колумбии является «явным переходом второго издания «левого поворота» на наступательные позиции».

«Петро также предлагает вернуться к идее Международного экологического суда в Латинской Америке. Ее ранее предлагал эквадорский президент Рафаэль Корреа», – подчеркивает эксперт. По его мнению, «апелляция к ранее нереализованным проектам говорит о преемственности с первым «левым поворотом», что означает постепенную радикализацию политической ситуации в регионе.

Создать региональный аналог НАТО Петро предложил на саммите Организации договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки. По его мнению, эта организация не должна наносить ущерба суверенитету стран, а только координировать совместные действия вооруженных сил. Также он предложил обсудить создание специализированного суда для рассмотрения дел, связанных с экологическими преступлениями и преступлениями против прав коренного населения.

Петро напомнил, что он уже слышал идею создания «суда экологической справедливости» от бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа на глобальном уровне, но он предлагает ограничиться странами Амазонки: Боливией, Бразилией, Колумбией, Эквадором, Перу и Венесуэлой.

В последние годы в Амазонии расширились сети незаконного оборота наркотиков наряду с вырубкой лесов, незаконной добычей полезных ископаемых и насилием в отношении коренных жителей.

Инициативу президента Колумбии не включили в итоговую декларацию саммита. При этом участники единодушно поддержали идею работы центра международного полицейского сотрудничества.

Напомним, в начале июня Пентагон отверг предположения о планах создать подобие НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом США планируют усиливать координацию, военное планирование и боевую подготовку со своими союзниками в АТР.