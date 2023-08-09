Колумбия предложила создать «амазонское НАТО»

Президент Колумбии Петро предложил странам Амазонского пакта создать «амазонское НАТО»

Tекст: Антон Антонов

На саммите Организации договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки он «предложил военный договор», который позволит «противодействовать тому, что направлено против Амазонии». По его мнению, эта организация не должна наносить ущерба суверенитету стран, а только координировать совместные действия вооруженных сил. Также он предложил обсудить создание специализированного суда для рассмотрения дел, связанных с экологическими преступлениями и преступлениями против прав коренного населения, передает ТАСС.

Дипломатический источник сообщил, что Петро «представил инициативу только сегодня, она не обсуждалась ранее». Источник заявил: «Это не то, что пришлось бы нам по вкусу. Мы не видим угроз ни от кого из соседей». Предложение Петро не включили в итоговую декларацию. При этом участники единодушно поддержали создание центра международного полицейского сотрудничества.

Напомним, комментируя возможность расширения деятельности НАТО на другие регионы и предположения о планах создать подобие НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Пентагон заверил, что США не пытаются создать подобный НАТО военный блок в АТР.