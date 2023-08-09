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В Бундестаге заявили о нахождении Германии в «серой зоне» конфликта на Украине
ФРГ отошла от принципа нейтралитета и уже находится в «серой зоне» вооруженного конфликта на Украине, также есть риск, что Германия и вся Европа могут быть втянуты в него, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.
По его мнению, «Берлин должен говорить, разговаривать, пытаться привести стороны к миру».
Котре считает поставки вооружений грубой ошибкой, поскольку это только усиливает эскалацию. Все это имеет роковые последствия, передает ТАСС.
Депутат пояснил, что тот факт, что Германия поставляет оружие Киеву и готовит украинских солдат на своей территории, значит, что ФРГ отошла от принципа нейтралитета.
Котре считает, что поставки оружия – последнее, что стоит делать.
По словам политика, ФРГ следует сохранять отношения с Россией и ни в коем случае не вводить новые санкции, которые противоречат международному праву и вредят прежде всего самой Германии.
Следует также торговать с Россией и импортировать оттуда дешевые ресурсы.
«Эта санкционная политика в корне неверна. Этот конфликт – не наш конфликт. Нам не нужно в него вмешиваться», – заключил Котре.
Ранее Германия поставила Украине новые беспилотники и машины разминирования.