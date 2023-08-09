В Бундестаге заявили о нахождении Германии в «серой зоне» конфликта на Украине

  • Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 35 человек
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    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении
    Умерла Вера Васильева
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    Названа причина мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
    ФСБ задержала подорвавшего по заданию спецслужб Украины газопровод в Крыму
    Путин предложил Госдуме не информировать Совет Европы о военных положениях и ЧП
    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье
    Госдеп открестился от принуждения Украины к боевым действиям
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия

    В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    10 комментариев
    Новости
    13:01Шойгу: Объем военной помощи стран НАТО и ЕС Украине превысил 160 млрд долларов

    Киевский режим получил свыше 150 млрд долларов в виде военной помощи с февраля 2022 года, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

    12:57Роспотребнадзор исключил риск завоза бубонной чумы

    Роспотребнадзор исключил риски завоза бубонной чумы в Россию после случая заражения в Монголии, проводятся профилактические меры, сообщили в пресс-службе ведомства.

    12:49Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 35 человек

    Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 35 человек, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

    12:47В МИД решили бойкотировать конференцию по человеческому измерению в Варшаве

    Москва будет предпринимать шаги по бойкотированию организуемой председательством ОБСЕ в октябре конференции в области человеческого измерения в Варшаве, заявил замедиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

    12:43В Бундестаге заявили о нахождении Германии в «серой зоне» конфликта на Украине

    ФРГ отошла от принципа нейтралитета и уже находится в «серой зоне» вооруженного конфликта на Украине, также есть риск, что Германия и вся Европа могут быть втянуты в него, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

    12:39Число пострадавших при взрыве газа в Дагестане увеличилось до восьми человек

    В Махачкале при взрыве газа в многоквартирном доме пострадали восемь человек, сообщили в министерстве здравоохранения Дагестана.

    12:36Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении

    ВСУ в попытке остановить продвижение ВС РФ на Купянском направлении перебрасывают на этот участок фронта резервы, предназначавшиеся для так называемого контрнаступления. Однако сил противнику все равно не хватает, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно об освобождении российскими войсками пяти сел в Харьковской области.

    12:30Устроившего стрельбу в школе Казани решили отправить в «Черный дельфин»

    Ильназ Галявиев, который весной 2021 года устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, будет отбывать пожизненное наказание в ИК-6 в Соль-Илецке Оренбургской области – более известной как «Черный дельфин».

    12:26Названа дата начала реальных операций с цифровым рублем

    Реальные операции с цифровым рублем для физических и юридических лиц начнутся с 15 августа, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

    12:22Захарова раскритиковала обещания Западом гарантий безопасности Украине

    Заявления западных стран о готовности предоставить гарантии безопасности Украине являются ни чем иным, как пустыми отговорками, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    12:22Воробьев: При взрыве в Сергиевом Посаде пострадал 31 человек

    В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадало более 30 человек, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев со ссылкой на экстренные службы.

    12:19МИД оценил последствия для отношений с Китаем из-за отказа въезда туристам

    Ситуация с отказом 29 июля пяти китайцам во въезде в Россию через границу с Казахстаном не имеет политического подтекста, она не отразится на отношениях двух стран, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

    12:10Названа причина мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

    Взрыв в Сергиевом Посаде произошел, по предварительным данным, из-за нарушения техпроцесса на оптико-механическом заводе, сообщил источник в экстренных службах.

    12:08CNN: Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу

    Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу, полагает американский канал CNN.

    11:59В Домодедово заявили, что аэропорт закрывался ночью для обеспечения безопасности

    Столичный аэропорт Домодедово на время закрывался ночью на прилет и вылет, сейчас он работает в обычном режиме, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    9 августа 2023, 12:43

    В Бундестаге заявили о нахождении Германии в «серой зоне» конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ФРГ отошла от принципа нейтралитета и уже находится в «серой зоне» вооруженного конфликта на Украине, также есть риск, что Германия и вся Европа могут быть втянуты в него, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

    По его мнению, «Берлин должен говорить, разговаривать, пытаться привести стороны к миру».

    Котре считает поставки вооружений грубой ошибкой, поскольку это только усиливает эскалацию. Все это имеет роковые последствия, передает ТАСС.

    Депутат пояснил, что тот факт, что Германия поставляет оружие Киеву и готовит украинских солдат на своей территории, значит, что ФРГ отошла от принципа нейтралитета.

    Котре считает, что поставки оружия – последнее, что стоит делать.

    По словам политика, ФРГ следует сохранять отношения с Россией и ни в коем случае не вводить новые санкции, которые противоречат международному праву и вредят прежде всего самой Германии.

    Следует также торговать с Россией и импортировать оттуда дешевые ресурсы.

    «Эта санкционная политика в корне неверна. Этот конфликт – не наш конфликт. Нам не нужно в него вмешиваться», – заключил Котре.

    Ранее Германия поставила Украине новые беспилотники и машины разминирования.

    8 августа 2023, 21:19
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    @ Скриншот из видео

    Российский военный, находящийся в плену, честно и смело ответил украинской журналистке на ее вопрос.

    Журналистка спросила у военного, думал ли он, что на Украине нацисты. На этот вопрос мужчина отвечает утвердительно. После этого журналистка интересуется, что думает он, попав в плен, на что он отвечает, что мнение свое не поменял.

    «А как у вас тут в плену, хорошие условия? Нацисты бы хорошо обращались в плену?» – спрашивает журналистка.

    «Вы – цивилизованные нацисты», – ответил ей российский военный.

    Пользователи украинского сегмента соцсетей призывают к расправе над россиянином.

    Ранее украинские военнопленные рассказали о том, что командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчиненными.

    Коментарии (23)
    8 августа 2023, 14:25
    Трансгендерный спикер ВСУ: Мы люди, русские – нет
    Трансгендерный спикер ВСУ: Мы люди, русские – нет
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, якобы ставшая спикером ВСУ для западной аудитории, заявила, что «русские – не люди».

    «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – заявила Чирилло во время видеообращения в Twitter (заблокирован в России), передает «Московский комсомолец».

    Напомним, Чирилло рассказывает западной аудитории о ходе конфликта на Украине.

    Коментарии (96)
    8 августа 2023, 23:26
    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки

    Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад

    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    На встрече с участниками ежегодной конференции послов Турции за рубежом Эрдоган сообщил, что Анкара «продолжает контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора». По его словам, от Запада зависит, удастся ли не завести обсуждение «в тупик».

    Он сообщил, что обсудил данную тему с главой российского государства Владимиром Путиным. Эрдоган выразил надежду на то, что получится «найти общие позиции», передает ТАСС со ссылкой на TRT.

    Как подчеркнул Эрдоган, украинский конфликт не должен распространиться «на бассейн Черного моря», это «станет катастрофой для всего региона». «Четко соблюдая Конвенцию Монтре, мы не позволили допустить распространения трагедии», – сказал он.

    Эрдоган считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Также он сказал, что «Турция с самого начала конфликта на Украине стала ключевой страной в вопросе урегулирования кризиса».

    Кроме того, Эрдоган сообщил, что его страна продолжит проводить антитеррористические операции, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак.

    Напомним, Путин подтвердил Эрдогану готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вернется к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия. При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Россия  выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки.

    Коментарии (33)
    8 августа 2023, 22:38
    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Стано заявил о невозможности для ЕС дать Украине гарантии безопасности

    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не является «организацией безопасности», поэтому не может предоставить Украине соответствующие гарантии, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано пояснил, что вопрос о гарантиях безопасности Украина может обсуждать с НАТО или конкретными государствами, но не с «Евросоюзом как организацией», передает РИА «Новости».

    Напомним, Украина сообщила, что в августе или сентябре рассчитывает приступить к консультациям по гарантиям безопасности с государствами, которые подписали декларацию на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

    Коментарии (22)
    8 августа 2023, 19:28
    СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    Bild: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские автомобильные дороги переоборудованы во взлетно-посадочные полосы, чтобы увеличить число авиабаз, сообщает немецкое издание Bild.

    ВСУ модернизировали около 10 советских Су-24 так, чтобы применять с их помощью дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, утверждает Bild, передает ТАСС.

    Украинские военные каждые сутки перемещают эти самолеты с западными ракетами с базы на базу. Для этого были восстановлены аэродромы советских времен и переоборудованы автодороги во взлетно-посадочные полосы. Новые авиабазы якобы защищают западные ЗРК Patriot и IRIS-T, передает издание.

    В последние дни ВС РФ интенсифицировали удары по украинским военным аэродромам, в том числе тем, на которых могут базироваться бомбардировщики Су-24, являющиеся носителями ракет Storm Shadow и Scalp. В частности, 6 августа Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области».

    Аэродром Староконстантинов неоднократно подвергался ударам российской армии, поскольку он является основным место базирования украинских Су-24М.

    Коментарии (15)
    9 августа 2023, 06:51
    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки

    Минсельхоз Украины сообщил о падении доходов от экспорта зерна почти вдвое

    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После прекращения зерновой сделки экспорт зерна с Украины снизился в 1,4 раза, а доходы от экспорта зерна рухнули почти в два раза, свидетельствуют данные таможни и Минсельхоза страны.

    Доходы от экспорта зерна снизились в 1,9 раза – с 712 млн долларов месяцем ранее до 380,4 млн в июле. В июле 2022 года доходы составили 410 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя с Украины упали до 2,3 млн тонн (минус 38%, если сравнивать с июнем). Экспорт кукурузы снизился вдвое (до 1,1 млн тонн), пшеницы – на треть (до 841 тыс. тонн). Больше всего пострадали поставки через порты – в июне этим путем шло 3,1 млн тонн зерна, в июле – 1,67 млн (минус 46,5%). При этом железнодорожные поставки, экспорт фурами и паромами поднялся на 6%.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Киев заявил, что ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск.

    Коментарии (25)
    8 августа 2023, 16:08
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию, сообщает CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных американских и западных чиновников, знакомых с последними разведданными.

    «В ближайшие пару недель будет ясно, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но я думаю, то, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте, крайне маловероятно», – сказал CNN высокопоставленный западный дипломат.

    Член Палаты представителей Майк Куигли, который недавно вернулся со встреч в Европе с американскими командирами, обучающими украинские бронетанковые силы, заявил, что сейчас самое тяжелое время конфликта.

    Как пишет издание, основной проблемой для украинских сил является сложность прорыва многоуровневых оборонительных рубежей России на востоке и юге Украины. Украинские силы понесли там ошеломляющие потери, что вынудило украинское командование сдержать некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить потери, говорится в статье.

    «У русских есть ряд оборонительных линий, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию», – сказал высокопоставленный западный дипломат. «Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их?» – отметил он.

    Многие официальные лица заявили, что приближение осени, когда ожидается ухудшение погодных условий и боевых условий, дает украинским силам ограниченное окно для продвижения вперед.

    Кроме того, западные официальные лица говорят, что медленный прогресс показал трудности с преобразованием украинских сил в объединенные механизированные боевые подразделения, для чего требуется всего лишь восемь недель обучения обращению с западными танками и другими новыми системами вооружения. Отсутствие прогресса на местах – одна из причин, по которой украинские силы чаще наносят удары на территории России, «чтобы попытаться показать уязвимость России», – сказал высокопоставленный военный источник из США.

    Некоторые официальные лица опасаются, что растущий разрыв между ожиданиями и результатами вызовет «игру обвинений» между украинскими официальными лицами и их западными сторонниками, что может привести к расколу внутри альянса.

    Ранее во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США.

    Коментарии (7)
    8 августа 2023, 13:47
    В США заявили, что Украине в конфликте с Россией уже «ничего не поможет»

    Американский радиоведущий Никсон заявил, что Украине в конфликте с Россией уже «ничего не поможет»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине уже ничего не сможет помочь в конфликте с Россией, все слова украинского президента Владимира Зеленского о возвращении территорий не имеют под собой никаких оснований, заметил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

    Он назвал пустым звуком слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма. «Этого никогда не произойдет. Весь мир это знает», – сказал журналист, передает РИА «Новости».

    Никсон добавил, что авиация и флот России одни из самых лучших в мире, поэтому у Киева нет никаких шансов на успех. В том числе Украине не помогут даже самолеты F-16. «Русские поставили Украине шах и мат», – заключил журналист.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев неэффективно использует многомиллиардные ресурсы от НАТО.

    Коментарии (7)
    8 августа 2023, 17:20
    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки

    Экономист Лизан: Несговорчивость ЕС – главная проблема в вопросе возвращения России в зерновую сделку

    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки
    @ Imagebroker/Roger Tidman/FLPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Проблема зерновой сделки заключается не столько в действиях США, сколько в нежелании ЕС выполнять требования России. При этом Вашингтон действительно не спешит договариваться о чем-либо с Брюсселем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США сделали все возможное для обеспечения решения вопросов, которые РФ связывает с участием в зерновой сделке.

    «По сути, Блинкен в кои-то веки говорит правду – США по своей линии сделали все возможное для реализации зерновой инициативы. Так, они разрешили доступ к своим банкам, связывались с местными компаниями, объясняли им, что сотрудничество с Россией в рамках сделки не повлечет за собой негативных последствий», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Однако проблема в большей степени лежит в европейской плоскости. Чиновники ЕС, руководствуясь желанием нанести Москве максимальный экономический ущерб, не желали идти на уступки. В связи с этим возникает вопрос, почему США не пытались договориться с Брюсселем о выполнении условий России и не спешат заниматься этим», – подчеркивает собеседник.

    «И тут возникает некоторое противоречие. Пока Штаты говорят о приложенных усилиях, Москва выказывает недовольство относительно позиции ЕС. Не исключаю, что мы видим с их стороны игру в «доброго и злого полицейского», – отмечает эксперт.

    «Однако подобные схемы лишь усугубляют сложившуюся ситуацию. В настоящее время между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем сформировалось тотальное недоверие друг к другу, поэтому просто договориться у сторон не получится», – резюмирует Лизан.

    Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сделал все возможное для обеспечения решения вопросов, которые Россия связывает с участием в зерновой сделке. Он уточнил, что возобновление инициативы не является «вопросом уступок» с американской стороны. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, экспорт РФ «достиг рекордных показателей».

    Говоря о конкретных проблемах, «в том числе с банками, транспортировкой и тому подобным», Блинкен заметил, что США сделали все возможное для обеспечения «решения этих вопросов». Он подчеркнул, что лично писал письма в американские банки, объясняя, что власти страны «полностью поддерживают российский экспорт зерна».

    Госсекретарь заметил, что ООН предоставила РФ предложение по решению обозначенных Москвой вопросов, связанных с инициативой, однако Россия не ответила на решения, сформированные организацией объединенных наций.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила требования Москвы по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе». Она подчеркнула, что Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», то есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Напомним, Россия в Организации объединенных наций выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были реализованы. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (8)
    8 августа 2023, 22:50
    Взрывы прогремели в Харьковской области

    Несколько взрывов произошло в Купянске в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Купянске в Харьковской области Украины.

    В регионе прозвучала воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Напомним, за последние дни в Харьковской области российские войска освободили от украинских сил пять населенных пунктов.


    Коментарии (13)
    8 августа 2023, 13:42
    Военный эксперт: Украина неспособна уничтожить Черноморский флот России

    Военный эксперт Козюлин: Зеленский намеренно преувеличивает силу украинского флота для западной аудитории

    Военный эксперт: Украина неспособна уничтожить Черноморский флот России
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина способна доставить некоторые проблемы Черноморскому флоту России, но речь идет о неприятных уколах, а не о тотальном уничтожении. И мы должны быть готовы отразить любые атаки противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Зеленский заявил, что РФ останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море.

    «Украина способна создать в Черном море угрозы для России. Однако Зеленский явно пытается сохранить «хорошую мину при плохой игре», выдавая для западной аудитории желаемое за действительное», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Черноморский флот (ЧФ) России в несколько раз превосходит по своей мощи остатки украинских сил. У ВСУ имеются подводные и надводные дроны, которые способны доставить определенные трудности нашим кораблям. Но в данном случае уместнее говорить о неприятных уколах, нежели о каком-то тотальном разгроме», – отмечает эксперт.

    «В настоящее время ЧФ полностью контролирует территорию Черного моря. Все, что Украина может нам противопоставить, – это москитный флот и беспилотники. Тем не менее даже столь малую угрозу нельзя игнорировать», – считает эксперт.

    «Важно не только выстраивать заграждения в Черном море, но и модернизировать наши собственные корабли. Нельзя забывать и о развитии морской авиации. Это направление, к сожалению, просело после распада Советского Союза. Кроме того, мы должны регулярно наносить удары по предприятиям на территории Украины, где собираются бэзэкипажные катера», – резюмирует Козюлин.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. Об этом сообщает аргентинское издание La Nacion. Он отметил, что в текущих условиях Украине приходится «искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что страна будет вынуждена защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя».

    Напомним, в субботу российский танкер-химовоз Sig получил повреждения машинного отделения в результате атаки украинских беспилотников. Ранее в пятницу Минобороны сообщило о попытке ВСУ  атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя безэкипажными катерами (БЭК). Ведомство утверждает, что оба объекта были уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец», охраняющих внешний рейд базы.

    Ранее Украина  предприняла попытку атаковать тремя БЭК корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». Инцидент произошел в 340 км юго-западнее Севастополя. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как именно ВС РФ могут предотвратить дальнейшие атаки морских дронов ВСУ.

    Коментарии (33)
    8 августа 2023, 21:48
    Rheinmetall решил отремонтировать старые танки для отправки Киеву

    Rheinmetall приобрел 50 списанных танков Leopard 1 у компании из Бельгии для отправки Киеву

    Rheinmetall решил отремонтировать старые танки для отправки Киеву
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 списанных танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems.

    Далее техника будет переоборудована на предприятиях концерна в Дюссельдорфе для отправки на Украину, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

    Из 50 танков Киев может получить около 30 единиц техники, отмечает СМИ. Таким образом, всего Украина получит 50 ранее списанных бельгийской армией танков Leopard 1, которые выкупили «по бросовым ценам» неназванной «третьей страной».

    Ранее США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams.

    Коментарии (22)
    9 августа 2023, 06:27
    Юго-Восточная Азия заказала проверенные в ходе СВО российские комплексы РЭБ

    Страны Юго-Восточной Азии заказали у России проверенные в ходе СВО комплексы РЭБ «Красуха» и «Сапфир»

    Tекст: Антон Антонов

    Такие комплексы радиоэлектронной борьбы, как «Красуха» и «Сапфир», которые успешно показали себя в зоне специальной военной операции на Украине, планируется поставить ряду государств Юго-Восточной Азии, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Источник ТАСС сообщил, что из Восточной Европы также поступил заказ на российские средства РЭБ.

    В апреле 2022 года Минобороны показало работу расчетов комплексов РЭБ «Красуха-4С» на Украине. В июле 2023 года сообщалось, что комплекс РЭБ «Сапфир» испытали в зоне СВО. Украина признала, что Россия «далеко опередила» ее в радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

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    8 августа 2023, 20:48
    Сербия пригрозила Украине на случай признания Косова

    Вучич предупредил Украину о потере всего в случае признания независимости Косова

    Сербия пригрозила Украине на случай признания Косова
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киев может всего лишиться, если признает независимость Косова, заявил президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции с премьер-министром республики Аной Брнабич.

    Глава государства назвал Украину дружественной страной, с которой никогда не было конфликтов и проблем, передает ТАСС его слова.

    Вучич выразил надежду, что так и будет в дальнейшем. Однако, если Украина признает независимость Косова, то она потеряет доверие Сербии, добавил он. «Я убежден, что Зеленский не выбросит этот козырь из рук», – заявил Вучич.

    Ранее на фоне напряжения в Косово Белград приостановил экспорт оружия за рубеж.

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    9 августа 2023, 01:55
    США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер отверг обвинения в принуждении Украины Вашингтоном к отказу от мирных переговоров

    США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям
    @ Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США велели Украине «свернуть» мирные переговоры в апреле 2022 года.

    «Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так», – сказал Миллер. Он также отказался комментировать арест СБУ украинской гражданки, которая якобы была «российским информатором» и готовила покушение на президента Украины Владимира Зеленского. При этом Миллер заявил, что Россия проводит «шпионаж и разведывательную деятельность на Украине на протяжении некоторого времени». По его словам, США поддерживают деятельность украинских властей, направленную на привлечение людей «к ответственности» за это, передает ТАСС.

    Напомним, Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – заявила Захарова. По ее словам, США велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    СБУ сообщила о задержании жительницы города Очакова, которая якобы собирала информацию о времени и месте передвижения Зеленского.

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