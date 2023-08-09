Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.0 комментариев
МИД оценил последствия для отношений с Китаем из-за отказа въезда туристам
МИД заявил об отсутствии последствий для отношений России и Китая из-за отказа въезда туристам в Астрахани
Ситуация с отказом 29 июля пяти китайцам во въезде в Россию через границу с Казахстаном не имеет политического подтекста, она не отразится на отношениях двух стран, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.
Произошедший в автомобильном пункте пропуска в Астрахани 29 июля случай с отказом пяти китайским гражданам в проезде в Россию случай находится вне политического контекста, сказал Зайцев, передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что произошедшее никак не скажется на двусторонних отношениях России и Китая. Раздувание шумихи из этого случая выгодно недоброжелателям обеих стран, которые пытаются вбить клин в дружбу государств, заключил дипломат.
Ранее посольство КНР в России попросило российскую сторону расследовать инцидент с «нарушением прав» нескольких китайских граждан на границе России и Казахстана. Отмечалось, что им отказали, так как цель поездки, указанная в заявлении при получении визы, «не совпадала с реальной ситуацией».