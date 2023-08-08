В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.17 комментариев
Asharq Al-Awsat: США попали в тупик из-за уровня цен на нефть
Asharq Al-Awsat: США не могут пополнить запасы нефти из-за высокого спроса на рынке
США не могут пополнить стратегический резерв страны из-за намерения ОПЕК+ держать цены на нефть на определенном на уровне, сообщило саудовское издание Asharq Al-Awsat.
Издание пишет, что обещания Байдена «бороться» с нефтью и не позволять увеличивать добычу загнали в тупик США. Как говорится в статье, США сильно зависят от нефти, ее спрос на рынке велик, но резервы страны находятся на самом низком уровне с 1983 года, для их восполнения потребуется несколько лет, передает Ura.ru.
Напомним, Джо Байден прошлой осенью пообещал Саудовской Аравии «последствия» за ее решение сократить добычу нефти на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся выборов в США. В ответ на это наследный принц Мохаммед бин Салман пригрозил коренным образом изменить сложившиеся десятилетиями американо-саудовские отношения.