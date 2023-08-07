В Москве спустя год после смерти обнаружили тело режиссера Джимбиновой

Tекст: Ольга Иванова

Как рассказал источник «Известий», в полицию обратились соседи Джимбиновой, поскольку давно ее не видели, а на звонки в дверь никто не реагировал.

Сотрудник правоохранительных органов вскрыли дверь квартиры, где обнаружили тело Джимбиновой. Эксперты установили, что режиссер умерла еще в начале 2022 года, причина смерти устанавливается.

Джимбинова была постановщиком спектаклей в театре им. Евгения Вахтангова, а также режиссером фильма «Золушка» 1978 года.

Ранее бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни.