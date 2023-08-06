Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.29 комментариев
Умер экс-вратарь ФК ЦСКА Вениамин Мандрыкин
ФК ЦСКА: Экс-вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни
Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.
Причины смерти не указываются.
За время профессиональной карьеры Мандрыкин выступал за владикавказский «Спартак», ЦСКА, «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».
В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, четыре раза выигрывал Кубок России и один раз Кубок УЕФА. Голкипер провел два матча за сборную России, передает РИА «Новости».
Между тем первый тренер Мандрыкина Валерий Горохов сообщил о смерти экс-футболиста от инфаркта, передает «Чемпионат».
В 2010 году Мандрыкин в результате ДТП получил серьезную травму шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, из-за чего ему пришлось завершить профессиональную карьеру.