Умер экс-вратарь ФК ЦСКА Вениамин Мандрыкин

ФК ЦСКА: Экс-вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни

Tекст: Дмитрий Зубарев

Причины смерти не указываются.

За время профессиональной карьеры Мандрыкин выступал за владикавказский «Спартак», ЦСКА, «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, четыре раза выигрывал Кубок России и один раз Кубок УЕФА. Голкипер провел два матча за сборную России, передает РИА «Новости».

Между тем первый тренер Мандрыкина Валерий Горохов сообщил о смерти экс-футболиста от инфаркта, передает «Чемпионат».

В 2010 году Мандрыкин в результате ДТП получил серьезную травму шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, из-за чего ему пришлось завершить профессиональную карьеру.