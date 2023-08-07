В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.5 комментариев
Российских судов в турецком порту Дериндже во время взрыва не было
В турецком порту Дериндже взрывом повреждено 13 элеваторов с зерном
В акватории турецкого порта Дериндже, где произошел взрыв, на данный момент нет российских кораблей, свидетельствуют данные онлайн карт Marine Traffic.
Данные карты свидетельствуют о том, что вблизи Дериндже находятся лишь несколько судов, но российских среди них нет, передает РИА «Новости». Как заявил мэр города Тахир Бююкакын, взрывом повреждены 13 зерновых элеваторов из 16.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в турецком порту пострадали десять человек. До этого сообщалось, что у турецкого порта в Коджаэли прогремел взрыв, предположительно во время загрузки судна зерном.