В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Подозреваемый в убийстве подростка задержан в Белгородской области
В Белгородской области задержан подозреваемый в убийстве 15-летней девочки, решается вопрос об аресте, сообщили в Следственном комитете.
Следователи установили, что к убийству 15-летней девочки, пропавшей в поселке Разумное, задержан ранее судимый 42-летний житель Белгородской области. Решаться вопрос о мере пресечения, передает РИА «Новости».
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела 15-летней девочки на кладбище, она пропала из поселка Разумное Белгородской области.