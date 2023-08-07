Роскомнадзор начал требовать от операторов связи блокировать серые сим-карты

Tекст: Вера Басилая

Пользователи должны в течение двух недель подтвердить свои персональные данные на портале «Госуслуг», в салоне связи или через приложение оператора, в противном случае номер заблокируют, как того требует закон «О связи», пишут «Ведомости» со ссылкой на двух операторов.

Представитель Роскомнадзора пояснил изданию, что операторы обязаны проверить сведения об абоненте, прежде, чем начнут оказывать услуги связи, а с 2021 года предприниматели обязаны подавать данные о конечных пользователях корпоративных сим-карт в Единую систему идентификации и аутентификации.

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил изданию, что под угрозой блокировки номера владельцев сим-карт, которые были куплены, у метро без заключения договора или получены на работе.

По данным агентства, в России на данный момент насчитывается примерно 6,5-7 млн серых сим-карт, из них только 5% были куплены для осуществления мошеннических действий, остальные же, в основном, корпоративные.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за незаконную продажу сим-карт, максимальный размер штрафа составит 500 тыс. рублей.