Стало известно об открытии лаборатории по исследованию вирусов возле Солсбери

The Guardian: В окрестностях Солсбери появилась лаборатория по исследованию вирусов

Tекст: Елизавета Шишкова

В Портон-Дауне расположена также военная химическая лаборатория, этот объект является одним из самых секретных в стране, передает РИА «Новости».

В новом исследовательском центре ученые будут работать над подготовкой к «заболеванию X», новому возможному патогену, который может спровоцировать пандемию, отмечает СМИ.

В лаборатории планируется работать с патогенными организмами, вызывающими заболевания, от которых на сегодняшний день нет вакцин. При этом в лаборатории будут храниться живые вирусы.

Ожидается, что в научном центре будут трудиться более 200 ученых, сообщил телеканал Sky News. Также уже подготовлен список вирусов животных, которые потенциально могут передаться человеку и быстро распространиться по планете.

Напомним, в городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.