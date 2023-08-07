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Стало известно об открытии лаборатории по исследованию вирусов возле Солсбери
The Guardian: В окрестностях Солсбери появилась лаборатория по исследованию вирусов
Правительство Великобритании открыло новую лабораторию в Портон-Дауне около города Солсбери для изучения вирусов и разработки вакцин на случай новой пандемии, сообщило издание The Guardian.
В Портон-Дауне расположена также военная химическая лаборатория, этот объект является одним из самых секретных в стране, передает РИА «Новости».
В новом исследовательском центре ученые будут работать над подготовкой к «заболеванию X», новому возможному патогену, который может спровоцировать пандемию, отмечает СМИ.
В лаборатории планируется работать с патогенными организмами, вызывающими заболевания, от которых на сегодняшний день нет вакцин. При этом в лаборатории будут храниться живые вирусы.
Ожидается, что в научном центре будут трудиться более 200 ученых, сообщил телеканал Sky News. Также уже подготовлен список вирусов животных, которые потенциально могут передаться человеку и быстро распространиться по планете.
Напомним, в городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.