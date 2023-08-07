Титул «Миссис Россия – 2023» завоевала жительница Геленджика

Титул «Миссис Россия – 2023» завоевала Жанна Специальная из Геленджика

Tекст: Александра Юдина

Победительница рассказала, что пошла на конкурс, так как ей «захотелось выйти из декретного отпуска красиво», передает ТАСС.

«Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России, - сказала ТАСС новая миссис Россия Специальная. - Представляю сегодня на конкурсе юг России: родилась я в Ростове-на-Дону, недавно победила в конкурсе «Миссис Геленджик – 2023», – добавила Специальная.

Уточняется, что победительнице вручили главный приз – путевку на Мальту.

Второй приз смотра – титул «Миссис Россия Globe 2023» достался 38-летней москвичке, маме двоих детей Анне Груниной. Теперь она сможет представлять Россию в марте 2024 года на конкурсе красоты в Китае (о. Хайнань).

Всего в этом году в финал вышли 33 участницы, в том числе из Санкт-Петербурга, Кемерова, Самары и других городов. Самой молодой претенденткой стала Кристина Гончарова из Пскова, ей 28 лет, а самой взрослой – Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода (56 лет).

Ведущими конкурса в этом году стали актер Оскар Кучера и победительница конкурса «Миссис Россия – 2020» Дарья Иванова.

В июне стало известно, что жительница Дальнего Востока Наталья Оскар стала победительницей конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия – 2023», титул «Миссис Россия мира – 2023» получила Алиса Голубева из Новосибирска.