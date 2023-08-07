Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.6 комментариев
Премьер Канады возмутил блогеров фотографией в стиле Барби
В Сети раскритиковали премьера Канады Трюдо за фото в стиле Барби
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал совместную с сыном фотографию в розовой одежде и подписью «Команда Барби» с отсылкой к популярному сейчас фильму. Интернет-пользователи раскритиковали политика, припомнив ему развод.
Фотографию Трюдо опубликовал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).
«Неудивительно, что твоя жена тебя бросила», – написал один из пользователей.
Другой заявил, что был уверен, что эта фотография опубликована в блоге, пародирующем Трюдо, и его шокировало, что снимок сделал настоящий премьер Канады.
Многие опубликовали фотографии с двусторонних встреч Трюдо с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которых политики обнимаются и целуют друг друга в щеку.
Еще один пользователь в шутку отметил, что наконец-то Канада получила то, о чем так давно мечтала, – свою собственную королеву.
Ранее Трюдо сообщил, что расстается с женой после 18 лет брака. У них трое детей.