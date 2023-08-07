Премьер Канады возмутил блогеров фотографией в стиле Барби

В Сети раскритиковали премьера Канады Трюдо за фото в стиле Барби

Tекст: Ольга Никитина

Фотографию Трюдо опубликовал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

«Неудивительно, что твоя жена тебя бросила», – написал один из пользователей.

Другой заявил, что был уверен, что эта фотография опубликована в блоге, пародирующем Трюдо, и его шокировало, что снимок сделал настоящий премьер Канады.

Многие опубликовали фотографии с двусторонних встреч Трюдо с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которых политики обнимаются и целуют друг друга в щеку.

Еще один пользователь в шутку отметил, что наконец-то Канада получила то, о чем так давно мечтала, – свою собственную королеву.

Ранее Трюдо сообщил, что расстается с женой после 18 лет брака. У них трое детей.