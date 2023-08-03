Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака

Премьер Канады Трюдо расстался с женой Софи Грегуар-Трюдо после 18 лет брака

Tекст: Ольга Никитина

Трюдо сделал объявление от имени себя и жены в Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), передает ТАСС.

Канадский премьер добавил, что они с Софи «остаются близкой семьей», сохраняют «глубокую любовь и уважение друг к другу».

Свадьба Джастина Трюдо и бывшей телеведущей Софи Грегуар состоялась в мае 2005 года. У них трое детей – сыновья Ксавье и Эдриен, а также дочь Элла-Грейс.

Напомним, в июле 2018 года в СМИ и соцсетях обсуждался инцидент, когда Трюдо на публике поцеловал чужую жену.

В августе 2019 года Трюдо оказался замешан в другой истории с поцелуями. Тогда супруга президента Франции Брижит Макрон поприветствовала поцелуем Дональда Трампа, занимавшего пост президента США. После этого Меланья Трамп, на тот момент первая леди США, поцеловала Трюдо.