Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.5 комментариев
Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака
Премьер Канады Трюдо расстался с женой Софи Грегуар-Трюдо после 18 лет брака
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о расставании с супругой Софи Грегуар-Трюдо, в браке с которой он состоял 18 лет.
Трюдо сделал объявление от имени себя и жены в Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), передает ТАСС.
Канадский премьер добавил, что они с Софи «остаются близкой семьей», сохраняют «глубокую любовь и уважение друг к другу».
Свадьба Джастина Трюдо и бывшей телеведущей Софи Грегуар состоялась в мае 2005 года. У них трое детей – сыновья Ксавье и Эдриен, а также дочь Элла-Грейс.
Напомним, в июле 2018 года в СМИ и соцсетях обсуждался инцидент, когда Трюдо на публике поцеловал чужую жену.
В августе 2019 года Трюдо оказался замешан в другой истории с поцелуями. Тогда супруга президента Франции Брижит Макрон поприветствовала поцелуем Дональда Трампа, занимавшего пост президента США. После этого Меланья Трамп, на тот момент первая леди США, поцеловала Трюдо.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ