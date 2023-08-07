Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.5 комментариев
Песков заявил об искажении американскими СМИ его слов про выборы 2024 года
Песков заявил, что американская газета NYT неверно интерпретировала его слова про выборы 2024 года
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что американская газета The New York Times абсолютно неправильно интерпретировала его слова о том, какими будут результаты президентских выборов в 2024 году.
Песков подтвердил, что давал интервью The New York Times и встречался с журналистом издания, который среди прочего задал вопрос о предстоящих президентских выборах в России.
NYT выпустила в воскресенье статью журналиста Роджера Коэна с цитатами представителя Кремля. По версии издания, Песков якобы назвал выборы в России не столько демократией, сколько «дорогостоящей бюрократией», и заявил, что «Путин будет переизбран в следующем году с более 90% голосов», передает ТАСС.
«Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о подлинности этой цитаты. «Ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы – теоретически – это только лишние расходы», – указал представитель Кремля.
Однако, продолжил Песков, автору статьи было сказано, что «сам президент именно сказал и настоял на том, что выборы должны быть обязательно, что это является требованием демократии». «И президент об этом говорил в своем послании Федеральному собранию», – подчеркнул Песков. Он также добавил, что в беседе с журналистом говорил про свое личное мнение.
Президентские выборы пройдут в России в марте 2024 года. Путин имеет право выдвигаться на новый срок полномочий, однако еще не говорил о своем решении по этому вопросу.
Также в этом интервью Песков заявил, что основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют.