Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.33 комментария
На границе Крыма и Херсонской области приостановили работу пункта пропуска «Чонгар»
Пункт пропуска «Чонгар» временно не работает после ракетной атаки украинских войск на Чонгарский автомобильный мост, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Он уточнил в своем Telegram-канале, что на данный момент работают пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». По словам Лукашенко, через первый ПП движутся легковые автомобили и рейсовые автобусы, через второй – исключительно грузовые машины и фургоны.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.