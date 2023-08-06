Попавшую в ДТП Ладу Дэнс перевели в частную клинику

Директор Лады Дэнс Пудовкин сообщил о переводе певицы в частную клинику

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Пудовкин, Лада Дэнс госпитализирована в частную клинику. По его словам, певица «получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы», она в сознании в состоянии средней тяжести передает ТАСС.

Он рассказал, что машина, в которой находилась Лада Дэнс, врезалась в попавший ранее в ДТП автомобиль, артистка не была за рулем, она находилась на заднем сидении.

Напомним, накануне в подмосковном ГУ МВД заявили, что в столкновении участвовали три автомобиля, пострадали четыре человека. Одной из пострадавших стала Лада Дэнс.