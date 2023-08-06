Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.29 комментариев
Попавшую в ДТП Ладу Дэнс перевели в частную клинику
Директор Лады Дэнс Пудовкин сообщил о переводе певицы в частную клинику
Певица Лада Дэнс, попавшая в ДТП на трассе М-2 «Крым» под Москвой, переведена из клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья, сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.
Как указал Пудовкин, Лада Дэнс госпитализирована в частную клинику. По его словам, певица «получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы», она в сознании в состоянии средней тяжести передает ТАСС.
Он рассказал, что машина, в которой находилась Лада Дэнс, врезалась в попавший ранее в ДТП автомобиль, артистка не была за рулем, она находилась на заднем сидении.
Напомним, накануне в подмосковном ГУ МВД заявили, что в столкновении участвовали три автомобиля, пострадали четыре человека. Одной из пострадавших стала Лада Дэнс.