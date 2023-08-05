Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.7 комментариев
Рабочие не смогли поднять трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве
Установка трезубца на щит монумента «Родина-мать» в Киеве приостановлена из-за темноты
Работы по подъему трезубца на щит монумента «Родина-мать» в Киеве остановлены из-за наступления темноты, сообщило издание «Страна».
Рабочие смогли поднять трезубец лишь на 24 метра, высота же «Родины-матери» – 102 метра. Работы по монтажу пришлось прекратить из-за темноты, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в субботу началась установка трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве.
Аллею городов-героев у монумента при этом закрыли маскировочной сеткой.
До этого в Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече.