Дерипаска предсказал тяжелые времена для федерального бюджета США

Российский бизнесмен Дерипаска спрогнозировал тяжелые времена для федерального бюджета

Tекст: Вера Басилая

Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что сигналом о подступающей эпохе проблем для государственных финансов США может служить распродажа более длинных облигаций. По его словам, с дефицитом от 5 до 7% федеральному бюджету ближайшие десять лет будет тяжело сводить концы с концами.

Так, в качестве примера он приводит статью Bloomberg, где говорится, что доходность по 30-летним казначейским облигациям поднялась выше своих пятилетних аналогов в четверг впервые с июня, что нервирует инвесторов США.

Бизнесмен считает, что такая ситуация на рынке облигаций США должна стать хорошим примером для всех, кто бы не пытался на Западе поиграть в игру под названием «доминирование любой ценой».

«Посмотрим, как на экономическом форуме, проходящем в этот уик-энд в Аспене (США), экономическая и политическая элита Америки будет обсуждать эту серьезнейшую проблему начала XXI века для США – лидера западного мира», – подытожил Дерипаска.

Ранее Дерипаска указал на подорожание двухлетних казначейских облигаций США, и спрогнозировал час расплаты за санкционный раж через три с небольшим года.