Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.4 комментария
Глава Минпромторга посетил предприятия Запорожской области
Глава Минпромторга Мантуров посетил предприятия Запорожской области
В ходе поездки в Запорожскую область вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров посетил предприятие «Бердянские жатки», которое производит машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства, а также занимается ремонтом сельскохозяйственного навесного оборудования.
С руководством и сотрудниками предприятия Мантуров обсудил текущую ситуацию и перспективы развития производства. Вице-премьер отметил, что временный управляющий, ООО «Интерком», назначенный восемь месяцев назад, успешно обеспечивает стабильное функционирование предприятия. Для дальнейшего развития и увеличения объемов производства вице-премьером была поставлена задача привлечь предприятие к участию в федеральных мерах поддержки сельхозмашиностроения. Это позволит ему успешно конкурировать с другими российскими предприятиями отрасли, говорится в сообщении на сайте правительства России.
На нефтехимическом предприятии «Азмол», которое занимается производством смазочных материалов, присадок, антифризов, удобрений и азотных соединений, его руководством была обозначена проблема по сертификации выпускаемой продукции. Для решения этого вопроса Мантуров поручил создать на базе предприятия сертификационный центр, который будет работать не только на Запорожскую, но и на Херсонскую область.
В заключение поездки вице-премьер посетил один из магазинов местной торговой сети. Он отметил позитивную динамику по снижению цен на социально значимые товары. При этом было отмечено, что особого внимания требует наличие и доступность детского питания, производство которого в регионе отсутствует. Для решения этой проблемы по поручению Мантурова будет проработан вопрос организации производства этой продукции на базе Мелитопольского молокозавода.