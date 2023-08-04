Курс евро превысил 105 рублей впервые с марта прошлого года

Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.2 комментария
Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.2 комментария
Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.10 комментариев
В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.8 комментариев
Немецкие танки ВСУ «Леопард» горят очень хорошо, задача по их уничтожению была выполнена, заявил командир с позывным Ласка российского танка «Алеша».
Прекращение поставок урана из Нигера во Францию является возмездием за многие годы «жестокости» со стороны Парижа к африканским странам, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле после пятничной молитвы.
Курс евро на Мосбирже превысил 105 рублей впервые с 25 марта 2022 года, следует из данных торгов.
Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных, сообщили в Минобороны России.
Руководство Украины предостерегает западные страны от нереалистичных ожиданий, которые создают версию невозможности Киева одержать успех в конфликте, сообщили СМИ.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что информация о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону не соответствует действительности.
Всемирный банк обновил оценку валового внутреннего продукта в странах мира на конец 2022 года, Россия оказалась на пятом месте среди мировых крупных экономик по величине ВВП.
Взрыв бытового газа произошел в многоэтажном жилом доме в Канске в Красноярском крае, несколько человек пострадали, возбуждено уголовное дело.
Французские власти считают, что военные соглашения были заключены с легитимными властями Нигера, и только они могут их расторгнуть, сообщает МИД республики.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели крыши энергоблоков Запорожской атомной электростанции и не обнаружили мин или взрывчатку.
Около 30 человек пострадали в результате пожаре в клинике в немецком городе Хемер, сообщила телекомпания WDR.
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым силовые ведомства смогут пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в ходе заседания, которое прошло в формате видеоконференции, подтвердил договоренности о сокращении добычи нефти до конца 2024 года, говорится в итоговом коммюнике ОПЕК.
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал приложение «Биосейф», которое позволяет пользователям смартфонов хранить личную информацию в зашифрованном виде, безопасность данных обеспечивается за счет применения технологий биометрической аутентификации, говорится в пресс-релизе компании.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение в Минкультуры с предложением разработать для водителей такси курсы по умению ориентироваться в Москве без навигатора и ввести «Булгаковский экзамен» на знание города.
В заявлении говорится, что Верховная рада поддерживает отказ олимпийской чемпионки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой после выступления. Также осуждается решение FIE о дисквалификации украинской спортсменки. В тексте есть призыв полностью отменить ее дисквалификацию и извиниться перед ней, передает ТАСС.
Еще одним пунктом является призыв к МОК и FIE пожизненно дисквалифицировать Смирнову, отмечается, что попытка российской спортсменки пожать руку сопернице является «провокационным поступком, противоречащим олимпийскому духу».
Напомним, согласно правилам FIE, спортсмены должны после поединка пожать друг другу руки, но Харлан отказалась пожимать руку Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована.
Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли свыше 300 тыс. солдат с начала спецоперации
Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate заявил, что ВСУ находятся в «ужасающем состоянии», поскольку от того, что вооруженные силы Украины имели год назад, остался лишь «скелет», передает РИА «Новости».
По подсчетам, которые привел бывший советник главы Пентагона, украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат. Он не исключает, что потери могут быть больше.
Несмотря на огромные поставки техники странами НАТО, контрнаступление ВСУ привело к колоссальным потерям среди личного состава и было разгромлено, сказал Макгрегор. По его оценке, Украина в скором времени уже вряд ли сможет продолжать боевые действия.
Американские СМИ со ссылкой на украинских врачей ранее писали о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении.
Военный эксперт Саймон Ципис объяснил, зачем Финляндия приобрела ПРО «Праща Давида»
«Единственный интерес Израиля и его оборонно-промышленного комплекса в этой сделке – финансовый. У нашей страны нет никаких военных интересов в европейском регионе. Естественно, мы не ставим целью вооружать какие-то государства против России или вмешиваться в отношения Москвы и Хельсинки», – пояснил Саймон Ципис, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
В подтверждение этого тезиса эксперт привел и слова гендиректора министерства обороны Израиля Эяля Замира, который выразил надежду на то, что продажа системы ПРО Финляндии побудит другие европейские страны к расширению сотрудничества с израильским военным ведомством и оборонной промышленностью.
«Радиолокаторы и система наведения огня в «Праще Давида» – израильские, а другие системы и «железо» – американское. Именно поэтому мы ждали одобрения сделки от США. Иначе у Израиля не было бы надобности получать разрешение на сделку от американской стороны», – подчеркнул собеседник.
«Вопрос тут в другом: зачем это Финляндии? Понятно, что страна вступила в НАТО, понятно, что ее население пугают «агрессией» большого восточного соседа. Но даже если рассуждать гипотетически, то Россия, граничащая с Финляндией, вряд ли будет атаковать ее баллистическими ракетами, а также ракетами большой и даже средней дальности. Скорее всего, в ход пойдет артиллерия», – заметил аналитик.
«В общем, не исключено, что НАТО хочет разместить «Пращу Давида» в Польше или Румынии. И чтобы не подставлять Израиль, они купили ПРО «руками» финнов, а затем переправят эти ракеты на приграничные с Украиной территории. И никто не может гарантировать, что «Праща Давида» при таком развитии событий не окажется на Украине», – резюмировал Ципис.
В четверг стало известно, что США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида», разработанной совместно израильскими и американскими специалистами. Сумма сделки – 345 млн долларов, сообщает Breaking Defense. Правительство Финляндии одобрило сделку еще в апреле, на следующий день после официального вступления страны в НАТО.
«Сегодняшнее одобрение правительства США на продажу «Пращи Давида» знаменует собой важный шаг на пути к реализации исторического соглашения между Израилем и Финляндией», – заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он назвал эту новость «новой вехой в сотрудничестве между странами». По словам военного, новая ПРО улучшит способности Финляндии «отвечать на глобальные и региональные угрозы».
Система «значительно повысит возможности ПРО Финляндии, и мы ожидаем новых соглашений в будущем», – сказал Юваль Стейниц, председатель израильской оборонной технологической компании Rafael Advanced Defense Systems, которая участвовала в разработке «Пращи Давида».
Министерство обороны Израиля заявило, что система «перехватывает баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники и многое другое». «Финская версия системы будет совместно дорабатываться Rafael и американской оборонной компанией Raytheon в партнерстве с финскими специалистами. Система будет интегрирована в системы управления и контроля Финляндии», – заявили в Минобороны Израиля.
«Праща Давида» стоит на вооружении ВС Израиля с 2017 года. В 2018 году система не смогла перехватить ракеты, запущенные из Сирии. ЦАХАЛ заявил, что извлек уроки из первого боевого применения «Пращи Давида». В мае нынешнего года израильским военным удалось перехватить несколько ракет, выпущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива.
Посол Антонов отверг обвинения в адрес России в якобы провоцировании продовольственного кризиса
Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, обратил внимание на мантры о «чуть ли не «чудодейственности» украинского зерна». По его словам, при этом всем понятно, что именно Россия, являясь солидным и надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Попытки сравнивать потенциал России и Украины в сфере агроэкспорта дипломат назвал бессмысленными, поскольку доли на мировых площадках отличаются в разы.
Если американские власти в самом деле заинтересованы в облегчении участи развивающихся государств, им следовало бы снять «санкционные оковы» с Меморандума Россия – ООН о продвижении росагроэкспорта, а также освободить застрявшие в европейских портах сотни тысяч тонн удобрений, подчеркнул Антонов.
Глава российской дипломатической миссии отметил, что Белый дом не готов воспринимать трезвые аргументы в сфере продовольственной безопасности, поскольку вашингтонских чиновников ослепила «ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести России стратегическое поражение», в том числе на экономическом фронте.
Именно поэтому, подчеркнул Антонов, США пытались сначала сорвать, а затем занизить значимость блестяще завершившегося в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка. По словам дипломата, в Вашингтоне никак не придут в себя от мысли, что Россия решением президента Владимира Путина поставит африканским странам по 25–50 тыс. тонн зерна безвозмездно.
Россия, продолжил Антонов, будет помогать Африке в превращении в самобытный и влиятельный центр мирового развития. «Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Континентом», – заключил дипломат.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.
The Washington Post: Украина направила в бой второй эшелон войск
По информации издания, ВСУ начали наступление на населенный пункт Работино Запорожской области, передает Lenta.ru.
Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли уточнил в комментарии газете, что последняя неделя боев была важной, так как украинские ВС решили активнее задействовать второй эшелон войск.
Бои за Работино идут в 2,5 километрах от первой линии оборонительных укреплений России. При этом решение ВСУ использовать резервные силы является импровизацией в рамках наступления, пишет издание.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу.
Представитель Одесской желдороги сообщил, что капитаны отказываются швартоваться в порту «Измаил»
Как сообщил представитель Одесской железной дороги на совещании под руководством заместителя директора департамента коммерческой работы «Украинских железных дорог» («Укразализныця») Валерия Ткачева, работа по выгрузке зерновых налаживается, однако, отметил он, возникли «определенные проблемы».
«За сутки два капитана отказались пришвартоваться в связи с событиями, которые были… Все о них знают», – приводит слова представителя Одесской железной дороги «Интерфакс – Украина».
По данным портала Marine Traffic, в порту «Измаил» в настоящее время находятся 117 судов. Как ожидается, еще 20 судов вскоре прибудут. К отправлению в ближайшие сутки готовится 21 судно.
Ранее источники Reuters сообщали, что после взрывов, прогремевших в порту «Измаил» в Одесской области в ночь на 2 августа, на объектах портовой и промышленной инфраструктуры произошли возгорания, работа порта была приостановлена.
Кроме того, 24 июля украинская сторона сообщила о повреждении одного из крупнейших портов на Дунае. О каком именно порте идет речь, в Киеве не уточнили.
Блинкен: США сделают все для экспорта российского продовольствия после возврата России в зерновую сделку
Он заявил, что в случае возвращения к соглашению Вашингтон продолжит делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все, в том числе и Россия, могли осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, передает ТАСС.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми».
Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.
Российские корабли отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.
Ранее в экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам.
В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.
В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.
«Вымпел»: Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие западные разработки
Как отмечается в статье, в России разработки ракет «воздух – воздух» пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают американские разработки на пять–десять лет, причем уже стартовала стадия принятия их на вооружение, передает РИА «Новости».
Согласно информации разработчиков, РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках Су-57.
Как уточнил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, в РВВ-МД2 впервые в ракетах малой дальности используется инерциальная система управления, предполагающая, что боеприпас определяет собственные координаты в пространстве без внешних ориентиров и сигналов, рассчитывая свое положение в пространстве на основе предыдущего положения.
Кроме того, отметил Мураховский, РВВ-МД2 оснащена линией радиокоррекции, многоэлементной двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения с повышенной помехозащищенностью и может поражать цели на всех ракурсах, то есть РВВ-МД2 запускается вперед, разворачивается в воздухе и поражает летательный аппарат противника, находящийся сзади Су-57.
Ранее летчик ВКС России, участвующий в спецоперации, сообщил газете ВЗГЛЯД, что новые дальнобойные ракеты «воздух – воздух» недавно поступили на вооружение российских истребителей, они выполняют свои боевые задачи по определенной тактике.
Российский снайпер: ВСУ не жалеют и активно применяют кассетные боеприпасы в промзоне Авдеевки
Тимати рассказал РИА «Новости», что на протяжении двух часов ВСУ «утюжили» российские позиции именно «кассетами». «Выход, потом секунды три – она раскрывается, и потом ковер [из снарядов] ложится», – отметил он, сравнив кассетные боеприпасы с минами «Лепесток».
«Двадцать [зарядов] как минимум. Каждые восемь минут. Выстрелил – зарядили – выстрелил. И так часа два [стреляют] по нашим позициям», – добавил российский военнослужащий.
Он добавил, что кассетными боеприпасами украинские националисты пытаются «накрывать» российские позиции, чтобы в том числе остановить продвижение в промышленной зоне Авдеевки, северного пригорода Донецка. Для наведения украинские боевики используют дроны.
Бьют, по словам Тимати, очень точечно, и в окопе скрыться от ударов очень сложно. «Если поблизости блиндаж – сразу надо скрываться», – рассказал военный.
Российский снайпер подчеркнул, что, судя по активности использования, такие боеприпасы Киев не жалеет, их много.
Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
ВСУ начали использовать советские танки Т-72 из-за потерь западной техники
Части бригад ВСУ, оснащенные западной военной техникой, понесли значительные потери во время контрнаступления, передает «Известия».
Предположительно, 47-я бригада ВСУ списала или отправила на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley, произведенных в США. Теперь ВСУ задействуют советские танки и БМП, так делает 65-я и 118-я бригады.
По данным Forbes, Киев пока держит в резерве бригады, оснащенные БМП Stryker и Marder и танками Challenger 2.
Ранее сообщалось, что бюджету Украины содержание ВСУ обходится 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.
Военный эксперт Дандыкин: Атаки ВСУ на Новороссийск – попытка отомстить России за удары по портовой инфраструктуре Украины
«Новороссийск – это один из крупнейших наших портов на Черном море. Там расположены зерновые и нефтяные терминалы. Кроме того, это еще и военно-морская база Черноморского флота, которая готовилась и оснащалась как основная, когда Севастополь был частью Украины. Противнику это известно, поэтому и была выбрана именно эта акватория», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.
«На фоне ударов ВС России по портам в Одессе, Николаеве и Измаиле украинские власти, очевидно, пытаются отомстить. Но мы стоим на страже своих стратегических объектов – мониторим акваторию, эффективно уничтожаем все, что представляет угрозу нашему военному и гражданскому флоту», – отметил он.
«Безэкипажные катера, атаковавшие Новороссийск, были запущены, скорее всего, с украинского побережья. Дело в том, что скорость и запас хода этих беспилотников позволяют преодолевать большие расстояния. Маршрут для них, вероятно, прокладывался через спутниковую связь. Кроме того, это наверняка было сделано еще ночью», – добавил собеседник.
«Для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем, нам необходимо продолжать наносить удары по местам сборки и базирования украинских безэкипажных катеров средствами авиации Военно-космических сил РФ. Все возможности для этого есть», – подчеркнул эксперт.
«Кроме того, нам стоит защищать акваторию Новороссийской бухты по аналогии с Севастопольской, но с поправкой на особенности местности. Так, например, бухта Севастополя более узкая, ее проще перегородить боновыми заграждениями. В Новороссийске же основная задача – это контроль подхода к базе ВМФ. Дежурные силы, выполняющие эту задачу, приняли все необходимые меры для уничтожения украинских дронов на внешнем рейде и не дали противнику дойти до самой бухты», – акцентировал Дандыкин.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. Как отмечается в Telegram-канале ведомства, аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.
В экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам. На фоне этого в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там также отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска. Позднее, по информации ТАСС, запрет был снят.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.
В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.
По информации ТАСС, после инцидента в Новороссийске, в Сочи введут дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что особое внимание уделят комплексу причалов, на учете в Сочи в настоящее время стоят более 2,5 тыс. маломерных судов. Копайгородский добавил, что власти также намерены увеличить число камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город».
Politico: Премьер Польши Моравецкий нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла в Киеве
Как отмечает Politico, отношения Киева и Варшавы проходят испытания из-за решения польских властей продлить запрет на поставки ряда украинских сельскохозяйственных товаров. Изначально спор был сосредоточен только на зерне, но теперь обсуждается и запрет экспорта малины и смородины, передает РИА «Новости».
Еще больше отношения соседних стран обострились из-за вызова посла Польши в МИД Украины после слов министра Пшидача о неблагодарности Киева за поддержку Варшавы. В ответ Моравецкий назвал такое поведение недопустимым и вызвал посла Украины в Варшаве.
Минобороны сообщило о наступлении российских сил на Южно-Донецком и Купянском направлениях
Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ около Ровнополя и Макаровки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За последние сутки уничтожены более 120 военнослужащих, две бронемашины, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика».
На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений отражена атака противника возле Работино. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ рядом с Малой Токмачкой, Яблоневым и Успеновкой Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две бронемашины и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции под Ольшаной, Петропавловкой и Токаревкой Харьковской области. В ходе ведения активной обороны отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).
Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ около Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области. Ликвидированы порядка 45 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и польская Krab, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.
Поблизости от Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР, Торского и Красного Лимана ДНР нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 70 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 116 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах.
Возле Красного ДНР и Песчаного Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах Белогоровки и Белой Горы ДНР поражены два пункта управления украинскими беспилотниками.
Средствами ПВО за прошедшие сутки перехвачены 15 снарядов РСЗО HIMARS. Сбиты 28 украинских беспилотников в районах Лисичанска и Сватово ЛНР, Донецка, Соледара и Волновахи ДНР, отчитались в Минобороны.
С начала так называемого наступления в течение июня-июля потери ВСУ составили более 43 тыс. военнослужащих. Этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах военнослужащих.
На линии соприкосновения уничтожены более 4 тыс. 900 единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других бронемашин, из них 25 немецких Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley, подытожили в оборонном ведомстве.
Страны Африки потребовали скорейшего разблокирования российских удобрений в портах Евросоюза
Магвенья подчеркнул, что вопрос о необходимости как можно скорее разблокировать в портах Евросоюза российские удобрения обсуждался на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.