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Марочко: ВСУ стали чаще применять самодельные беспилотники
Марочко: ВСУ стали чаще использовать самодельные беспилотники на границах ЛНР
Украинские силы на Купянском, Краснолиманском и части Донецкого направления стали чаще использовать беспилотники кустарного производства, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам эксперта, ВСУ усилили разведку с использованием дронов по всей линии боевого соприкосновения в зоне ответственности ЛНР. Кроме того, киевский режим стал чаще использовать беспилотники полукустарного производства, передает РИА «Новости» слова Марочко.
В то же время эксперт отметил, что российские силы справляются с поставленными задачами и оперативно передают информацию о целях для их нейтрализации.
Ранее Марочко сообщил, что российские силы заняли выгодные позиции в районе населенного пункта Стельмаховка на Краснолиманском участке фронта в Донбассе.