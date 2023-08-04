Марочко: ВСУ стали чаще применять самодельные беспилотники

Марочко: ВСУ стали чаще использовать самодельные беспилотники на границах ЛНР

Tекст: Алина Власенко

По словам эксперта, ВСУ усилили разведку с использованием дронов по всей линии боевого соприкосновения в зоне ответственности ЛНР. Кроме того, киевский режим стал чаще использовать беспилотники полукустарного производства, передает РИА «Новости» слова Марочко.



В то же время эксперт отметил, что российские силы справляются с поставленными задачами и оперативно передают информацию о целях для их нейтрализации.

Ранее Марочко сообщил, что российские силы заняли выгодные позиции в районе населенного пункта Стельмаховка на Краснолиманском участке фронта в Донбассе.