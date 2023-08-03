Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.11 комментариев
Российские военные заняли выгодные позиции на Краснолиманском участке
Подполковник ЛНР в отставке Марочко: Российские военные заняли выгодные позиции на Краснолиманском участке
Российские силы заняли выгодные позиции в районе населенного пункта Стельмаховка на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он добавил, что на многих участках удалось сократилось расстояние между позициями украинских сил и российскими военными, что позволяет вести стрелковый бой, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что артиллерия группировки войск «Запад» нанесла упреждающее огневое поражение по позициям ВСУ, сорвав две попытки украинских националистов провести переброску резервов на Купянском направлении.