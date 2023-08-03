Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.5 комментариев
Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ под Купянском
Минобороны: Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении
Артиллерия группировки войск «Запад» нанесла упреждающее огневое поражение по позициям ВСУ, сорвав две попытки украинских националистов провести переброску резервов на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что дважды за сутки в полосе обороны первой танковой армии ВСУ пытались перебросить резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной мехбригады на передовые позиции в районах н.п. Берестовое и Новоселовское, однако их намерения были вскрыты своевременно, передает РИА «Новости».
В районе Берестового российский истребитель Су-34 дважды ударил по передовому пункту управления, скоплению огневых средств и живой силы подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.
Кроме того, были сорваны две контратаки противника в районе леса Попов (ЛНР). В результате украинские националисты потеряли до взвода живой силы, а также миномет и грузовик «Урал».
В свою очередь начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиация нанесла удары по объектам ВСУ под Лисичанском. Экипажами вертолетов армейской авиации уничтожены бронетранспортер и БМП противника в районах Богдановки и Клещеевки, передает ТАСС слова руководителя пресс-центра группировки.
Кроме того, артиллерия ударила по скоплению живой силы и огневых средств 22-й отдельной мехбригады ВСУ в районе н.п. Александро-Калиново. В результате уничтожены две установки БМ-21 «Град» и большегрузы, предназначенные для подвоза боеприпасов.
Накануне в Минобороны сообщили о безуспешных попытках ВСУ перейти в наступление на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.