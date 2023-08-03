Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ под Купянском

  • Посол Антонов объяснил реальную цель призывов США сохранить ДСНВ
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Белгородская область получила новую защиту от украинского террора
    Американист: Агентство Fitch должно еще сильнее понизить кредитный рейтинг США
    Российский комвзвода рассказал о неспособности украинской армии форсировать Днепр
    Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию
    Обвинения Польши в адрес Минска не стали поводом для вмешательства НАТО
    США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО
    Ветеран «Альфы» назвал идеологические козыри для вербовки агентов в Британии
    Нигерия оставила Нигер без электричества
    Винокур отказался пародировать Зеленского
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

    10 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

    0 комментариев
    Новости
    06:31В СНБО Украины заявили об отсутствии графика наступления

    Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву никто, кроме самих украинских властей, не может ставить дедлайны в ситуации с контрнаступлением.

    06:13Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ под Купянском

    Артиллерия группировки войск «Запад» нанесла упреждающее огневое поражение по позициям ВСУ, сорвав две попытки украинских националистов провести переброску резервов на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    05:44Украинским беженцам назвали срок выдворения из Британии

    В 2025 году, когда истечет срок действия выданных виз, около 100 тыс. беженцам с Украины придется покинуть Великобританию, пишут британские СМИ.

    05:19NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления

    Украинские военнослужащие, которые прошли организованную США и другими западными странами подготовку, на фоне неудач контрнаступления стали отказываться от предложенной ими тактики, сообщают американские СМИ.

    04:39В ДНР сообщили о боях на подступах к Артемовску

    Вооруженные силы Украины на Артемовском направлении группируют достаточно большие силы, атаки со стороны украинских националистов не прекращаются, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    04:18Пожар на складе в Краснодаре локализован

    В главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о локализации возгорания в складском помещении на улице Уральской в Краснодаре.

    04:12Посол Антонов объяснил реальную цель призывов США сохранить ДСНВ

    Реальная цель американских властей, на уровне Госдепа выступивших за сохранение Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключается в получении доступа на российские базы СНВ и данным о развитии российского стратегического арсенала, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    03:53В США заявили о прочности экономики России перед санкциями Запада

    Российская экономика продемонстрировала свою прочность и выдержала испытание западными санкциями, пишут американские СМИ.

    03:25Части сотрудников посольства США предписано покинуть Нигер

    Части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей, сообщили в диппредставительстве.

    02:53Риелторы завили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде

    Среди покупателей квартир в Калининграде в этом году стало больше иммигрантов, основной поток идет из Германии, сообщила вице-президент гильдии риелторов Калининграда Татьяна Таранцова.

    02:28В США назвали глупую ошибку контрнаступления ВСУ

    Вооруженные силы Украины, попытавшись прорвать российскую линию обороны на Южном направлении, допустили серьезную ошибку, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    01:58Лидер мятежников Нигера отказался выполнить требование Запада

    Нигер не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны, заявил лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой государства.

    01:22Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о расставании с супругой Софи Грегуар-Трюдо, в браке с которой он состоял 18 лет.

    00:55Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса

    Североатлантический альянс на протяжении трех десятков лет повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, из-за НАТО произошло обострение украинского кризиса, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

    00:12Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы

    Бывший американский президент Дональд Трамп сообщил, что в рамках трех уголовных дел, начатых в отношении него действующим главой Белого дома Джо Байденом, ему может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы.

    3 августа 2023, 06:13

    Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ под Купянском

    Минобороны: Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

    Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ под Купянском
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Артиллерия группировки войск «Запад» нанесла упреждающее огневое поражение по позициям ВСУ, сорвав две попытки украинских националистов провести переброску резервов на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    Зыбинский сообщил, что дважды за сутки в полосе обороны первой танковой армии ВСУ пытались перебросить резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной мехбригады на передовые позиции в районах н.п. Берестовое и Новоселовское, однако их намерения были вскрыты своевременно, передает РИА «Новости».

    В районе Берестового российский истребитель Су-34 дважды ударил по передовому пункту управления, скоплению огневых средств и живой силы подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

    Кроме того, были сорваны две контратаки противника в районе леса Попов (ЛНР). В результате украинские националисты потеряли до взвода живой силы, а также миномет и грузовик «Урал».

    В свою очередь начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиация нанесла удары по объектам ВСУ под Лисичанском. Экипажами вертолетов армейской авиации уничтожены бронетранспортер и БМП противника в районах Богдановки и Клещеевки, передает ТАСС слова руководителя пресс-центра группировки.

    Кроме того, артиллерия ударила по скоплению живой силы и огневых средств 22-й отдельной мехбригады ВСУ в районе н.п. Александро-Калиново. В результате уничтожены две установки БМ-21 «Град» и большегрузы, предназначенные для подвоза боеприпасов.

    Накануне в Минобороны сообщили о безуспешных попытках ВСУ перейти в наступление на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.

    2 августа 2023, 15:54
    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты

    Координатор подполья в Николаеве Лебедев назвал пораженные в Измаиле объекты порта

    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты
    @ Emergency Service of Ukraine/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Измаиле поражена база техобслуживания украинского флота и нефтебаза, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники в городе.

    Нефтебаза после удара горела несколько часов, поражена база техобслуживания флота, где велся ремонт военных украинских катеров, сказал Лебедев РИА «Новости».

    Попадание пришлось также в здание морского вокзала по набережной Капикраяна, где, согласно данным подполья, были иностранные румынские военные.

    Также Лебедев прокомментировал видео, снятое подпольщиками. Он уточнил, что в ролике запечатлен удар по зданию управления пароходства, после которого начался пожар. Поражена портовая инфраструктура, зерновое хранилище и элеватор, где, по данным подполья, находилась иностранная военная техника. Всего зафиксировано восемь ударов.

    До этого Reuters сообщало, что после взрывов в Измаиле остановлена работа порта.

    Коментарии (9)
    2 августа 2023, 10:10
    Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    Зеленский после ночных взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    После ночных ударов самые значительные повреждения зафиксированы на объектах на юге Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    Глава государства подтвердил наличие повреждений, добавив, что самые значительные из них зафиксированы на юге страны, передает ТАСС.

    Ночью в Измаиле Одесской области произошли взрывы. Также сообщалась о работе ПВО в Киеве. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры региона произошли пожары.

    Коментарии (17)
    2 августа 2023, 15:12
    Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области и в ЛНР в последние сутки развили наступление штурмовые отряды группировки «Запад», сообщило Министерство обороны.

    Войска продвинулись в сторону поселков Новоселовское (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область), они смогли улучшить тактическое положение, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Новоселовского успешно отражены две атаки украинской 25-й воздушно-десантной бригады.

    У Тимковки, Котляровки, Першотравневого (Харьковская область), Новоселовской и Артемовки (ЛНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

    Украинская сторона потеряла свыше 40 бойцов, две боевые бронированные машины, машину РСЗО «Град», польскую САУ Krab, две САУ «Гвоздика», самоходную артиллерийско-минометную установку «Нона», самоходную гаубицу «Мста-С» и орудие «Мста-Б».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку у поселка Нововодяное (ЛНР). Поражены подразделения ВСУ у Торского, Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

    На этом направлении ВСУ потеряли до 115 человек, четыре бронемашины, американскую артиллерийскую установку М777, самоходную гаубицу «Гвоздика» и орудие Д-30.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла за сутки до 45 бойцов, три САУ «Акация» и три гаубицы «Мста-Б».

    У города Орехов (Запорожская область) поражен пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины.

    У Огурцово (Харьковская область) и Дружковки (ДНР) ликвидированы склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ.

    Российские ПВО за сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 28 украинских БПЛА.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5430 беспилотников, 427 ЗРК, 11 084 танка и других боевых бронированных машин, 1142 машины РСЗО, 5719 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (12)
    2 августа 2023, 06:48
    Власти Одесской области сообщили о пожарах

    Глава Одесской областной администрации Кипер сообщил о пожарах на объектах инфраструктуры

    Власти Одесской области сообщили о пожарах
    @ Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На объектах портовой и промышленной инфраструктуры Одесской области Украины возникли пожары, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

    Кипер сообщил, что на место прибыли сотрудники экстренных служб, передает ТАСС.

    Напомним, в СМИ и соцсетях сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины. В частности, взрывы прогремели в Измаиле, который является крупным портом на Дунае.

    Коментарии (12)
    2 августа 2023, 11:48
    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области

    Врио губернатора Балицкий сообщил о неудачной попытке ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области

    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Алина Власенко

    Штурмовая группа украинских военных предприняла очередную безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Он уточнил, что штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения и была уничтожена российской артиллерией.

    Балицкий добавил в Telegram, что сдача в плен остается единственным шансом для солдат ВСУ сохранить свои жизни.

    Ранее Балицкий заявил, что украинские военнослужащие начали перегруппировку на Ореховском направлении, киевское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных.

    Коментарии (8)
    2 августа 2023, 12:16
    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Командир танка, который в одиночку атаковал колонну украинской техники, заявил, что это обычная работа российских военных и есть экипажи еще «круче».

    Командует танком мобилизованный с позывным «Ласка», который ушел из Вооруженных сил в 2011 году и 12 лет был на пенсии, наводчик-оператор «Леня» – тоже мобилизованный, механик-водитель «Монолит» – кадровый военный, передает РИА «Новости».

    Командир экипажа в комментарии Telegram-каналу «Герои спецоперации Z» сообщил, что встречал военных, которые справляются со своими задачами еще лучше, чем он. В частности, «Ласка» отметил работу «экипажей 218-го и 114-го полков». «Они ... еще круче, чем мы», – сказал военнослужащий.

    Он добавил, что такое видео не единственное. «Есть еще видео, которые вам не показывают. А работаем мы постоянно», – добавил он.

    Ранее механик-водитель «Монолит» также рассказал о подвиге своего экипажа.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины, а министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил экипаж танка к государственным наградам.

    Коментарии (11)
    2 августа 2023, 13:33
    Медведев ответил на угрозы Зеленского в адрес России

    Медведев в ответ на угрозы Зеленского посоветовал ему посмотреть на результаты работы российских сил по целям на Украине

    Медведев ответил на угрозы Зеленского в адрес России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя угрозы в адрес россиян со стороны президента Украины Владимира Зеленского, рекомендовал ему посмотреть на последствия ударов российских войск, нанесенных в ответ на террористические акты Киева.

    Комментируя слова Зеленского о том, что россияне «серьезно почувствуют результаты работы» киевского режима, Медведев в Telegram посоветовал украинскому президенту посмотреть на результаты работы российских сил по целям на Украине и задуматься, что он сделал со своей страной.

    Ранее Зеленский сообщил, что выслушал доклады представителей сил обороны и безопасности Украины, и выступил с угрозами в адрес России.

    Коментарии (9)
    2 августа 2023, 14:04
    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении

    NYT: Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины оказалось «колоссальным»

    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным», сообщила The New York Times со ссылкой на украинских врачей.

    В материале говорится, что украинские военные создали недалеко от линии фронта десятки временных медицинских постов, которые постоянно получают «приток солдат, раненных в боях». По имеющимся у издания данным, особенно много фиксируется травм, полученных в результате взрыва мин. Как сообщили изданию врачи, цифра по раненым «колоссальная», передает ТАСС.

    Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней. В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл огромные потери ВСУ за июль.

    Коментарии (8)
    2 августа 2023, 10:05
    Пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали у военкомата в Москве

    Пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали у Бутырского военкомата в Москве

    Tекст: Алина Власенко

    Правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

    Мужчина пришел к зданию военкомата днем 1 августа с пакетом и параллельно говорил по телефону. Находившиеся рядом полицейские обратили внимание, что у собеседника пенсионера слышен украинский акцент. Кроме того, мужчина на другом конце трубки просил включить камеру телефона, сообщает Telegram-канал Shot.

    В итоге пенсионер был задержан правоохранителями, которые обнаружили в его пакете бутылки с горючей смесью. Детали своего разговора мужчина разглашать отказался.

    В последнее время в России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления. СМИ связывают изменения с деятельностью украинских спецслужб.

    Так, ранее телефонные мошенники убедили 24-летнюю учительницу истории поджечь военкомат в городе Россошь Воронежской области. Девушка бросила в здание «коктейль Молотова».

    Коментарии (45)
    2 августа 2023, 14:14
    МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной

    Замглавы МИД Польши Яблонский заявил об ухудшении отношений с Украиной

    МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной
    @ Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Эмоции отдельных представителей киевского режима привели к ухудшению дипломатических отношений Украины и Польши, заявил замглавы МИД республики Павел Яблонский.

    По словам Яблонского, отношения Киева и Варшавы из-за «заявлений некоторых представителей украинских властей» в последнее время ухудшились, передает РИА «Новости».

    Причиной ухудшения замглавы МИД Польши назвал «некоторые эмоции» со стороны Киева. При этом он заявил, что Варшава относится к этому с пониманием, но призывает быть внимательнее к союзникам.

    Ранее между Польшей и Украиной разгорелся дипломатический скандал. Причиной стало недовольство Варшавы отсутствием благодарности со стороны Киева.

    Ранее политолог Лариса Шеслер сказала газете ВЗГЛЯД, что Украина осознает, что является главным инструментом Запада в противостоянии с Россией. Именно поэтому Зеленский и его команда будут хамить всем, кому посчитают нужным.

    Коментарии (12)
    2 августа 2023, 08:10
    Ночные взрывы в Киеве продолжались в течение десяти минут

    Очевидцы сообщили, что взрывы в Киеве в ночь на среду раздавались в течение десяти минут

    Tекст: Алина Власенко

    В ночь на среду в украинской столице произошло не менее четырех взрывов, их было слышно на протяжении десяти минут, сообщили очевидцы.

    По их словам, первый взрыв раздался около 2.50. В Киеве работала система противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    Воздушная тревога в Киеве ночью продолжалась больше часа. По словам мэра города Виталия Кличко, взрывы произошли в Голосеевском, Святошинском и Соломенском районах.

    Тем временем в 7.28 мск повторная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

    Коментарии (3)
    2 августа 2023, 08:27
    Mysl Polska: Польша оказалась в тупике из-за поддержки Украины

    Главред Mysl Polska Энгельгард: Польша оказалась в тупике из-за поддержки Украины

    Mysl Polska: Польша оказалась в тупике из-за поддержки Украины
    @ Artur Widak/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Проукраинская позиция Варшавы загнала польские власти тупик, пишет главный редактор Mysl Polska Ян Энгельгард.

    Пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь. «Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды о том, что это «наша война», – пишет Энгельгард в Mysl Polska.

    Он также назвал абсурдными заявления польских политиков о гибели украинцев за свободу поляков, поскольку на деле украинский конфликт касается только отношений Москвы и Киева, передает РИА «Новости».

    Ранее польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.

    Коментарии (3)
    2 августа 2023, 09:26
    Washington Examiner: Киев продолжает хамить в ответ на помощь Запада

    Tекст: Алина Власенко

    Киевский режим продолжает дерзить оказывающим военную помощь странам Запада, что может привести к сокращению поддержки в будущем, пишет журнал Washington Examiner.

    «Украина продолжает агрессивно вести себя в отношении Запада, несмотря на продолжающуюся иностранную помощь», – пишет автор материала, отмечает Ura.ru. Он отмечает, что вместо благодарности Киев реагирует оскорблениями, что может привести к сокращению помощи в будущем.

    Ранее польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.

    Коментарии (6)
    2 августа 2023, 19:28
    Российский комвзвода рассказал о неспособности украинской армии форсировать Днепр
    Российский комвзвода рассказал о неспособности украинской армии форсировать Днепр
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пока не способны форсировать Днепр в Херсонской области, попытки диверсионных вылазок прекратились, заявил командир взвода с позывным Анапа одного из российских подразделений с левого берега реки.

    ВСУ после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС пытались проводить диверсии, но, получив отпор, они больше не подходят к берегу близко и перемещаются на расстоянии, сказал собеседник РИА «Новости».

    Днепр сейчас невозможно пройти, и в основном ведутся артиллерийские дуэли. На том берегу стоит 126-я бригада теробороны ВСУ, добавил он. На данный момент обстановка на линии соприкосновения по Днепру у его подразделения напряженная, украинские военные применяют реактивную артиллерию и беспилотники, включая дрон «Баба-Яга» с четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники.

    Российские военные успешно противостоят этим угрозам, уничтожают украинскую технику и позиции ВСУ. ВС России отвечает крупнокалиберными пулеметами и минометами.

    Коментарии (13)
    2 августа 2023, 11:07
    Welt: Киеву зимой придется начать диалог с Москвой под давлением Запада
    Welt: Киеву зимой придется начать диалог с Москвой под давлением Запада
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Провальное украинское контрнаступление продемонстрировало, что Вооруженные силы Украины не смогут дать достойный отпор России предстоящей зимой, и Киев будет вынужден пойти на переговоры с Москвой под давлением Запада, пишет газета Welt.

    По мнению аналитиков, переговоры вряд ли приведут к миру, но позволят России оставить за собой занятые территории и установить линию соприкосновения, которую обе стороны будут рассматривать как временную границу, передает ТАСС.

    Сам конфликт будет заморожен, что вновь отложит вступление Украины в ЕС и НАТО, пишет Welt. Кроме того, восстановление оставшейся под контролем Киева части Украины замедлится, поскольку инвесторы не будут спешить вкладывать средства при неопределенной ситуации.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина отправляет на убой солдат из-за требования Запада предпринять решительные действия, превращая контрнаступление в бойню.

    В июле сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. Между тем в Кремле заявили, что контрнаступление вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

    Коментарии (31)
    Главное
    Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы
    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса
    В Керченском проливе ограничили движение судов
    Генерал МВД рассказал, как защитить пенсионеров от вербовки Киевом
    Жители Германии начали активно покупать квартиры в Калининграде
    Президент Бразилии призвал банк БРИКС быть более щедрым, чем МВФ
    Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака

    Российские туристы следят за модой и безопасностью

    Туристический сезон в этом году оказался нетипичным. Во-первых, спрос удивительным образом в зимние месяцы оказался выше, чем в летние. Хотя обычно все наоборот. Во-вторых, направления отдыха россияне выбирают тоже необычные. Что стоит только один Дагестан или новое ответвление от глемпинга – избинг за почти 30 тысяч в сутки. Какие еще особенности таит туристический сезон в этом году? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша начала воспитывать Зеленского

    Между Польшей и Украиной вновь обострились противоречия. Варшава вслед за Лондоном потребовала от офиса Зеленского благодарности за оказываемую помощь. Однако в Киеве, судя по всему, говорить спасибо толком не планируют. Готова ли Польша и дальше терпеть хамство? И как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия реализует четыре стратегических задачи в Арктике

    Россия приступает к масштабному освоению арктических территорий. Речь идет далеко не только о стратегически важном Северном морском пути, но и о других не менее значимых задачах. Что в первую очередь государство планирует сделать в Арктике и как эти территории усилят безопасность страны и станут в итоге прибыльными? Подробности

    Перейти в раздел

    Смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада

    Судя по всему, недавний саммит НАТО окончательно показал Западу, насколько раздражающим и неудобным партнером является президент Украины Зеленский. Последние публикации в западной прессе сложно воспринимать иначе, как прямые намеки на то, как Зеленский будет убран из украинского руководства и кто именно придет ему на смену. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

    • В США намекнули на смерть Зеленского

      Влиятельное американское издание Politico решило пофантазировать, как будет развиваться конфликт на Украине в случае смерти президента Владимира Зеленского. Там пришли к выводу, что конфликт продолжится, а руководить государством будет некий «союз четырех». Кто эти четверо? И с чего вдруг такие материалы?

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............