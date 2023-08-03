Минобороны: Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

Tекст: Ольга Никитина

Зыбинский сообщил, что дважды за сутки в полосе обороны первой танковой армии ВСУ пытались перебросить резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной мехбригады на передовые позиции в районах н.п. Берестовое и Новоселовское, однако их намерения были вскрыты своевременно, передает РИА «Новости».

В районе Берестового российский истребитель Су-34 дважды ударил по передовому пункту управления, скоплению огневых средств и живой силы подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

Кроме того, были сорваны две контратаки противника в районе леса Попов (ЛНР). В результате украинские националисты потеряли до взвода живой силы, а также миномет и грузовик «Урал».

В свою очередь начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиация нанесла удары по объектам ВСУ под Лисичанском. Экипажами вертолетов армейской авиации уничтожены бронетранспортер и БМП противника в районах Богдановки и Клещеевки, передает ТАСС слова руководителя пресс-центра группировки.

Кроме того, артиллерия ударила по скоплению живой силы и огневых средств 22-й отдельной мехбригады ВСУ в районе н.п. Александро-Калиново. В результате уничтожены две установки БМ-21 «Град» и большегрузы, предназначенные для подвоза боеприпасов.

Накануне в Минобороны сообщили о безуспешных попытках ВСУ перейти в наступление на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.