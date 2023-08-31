Названа выгода США от уничтожения Россией истребителей F-16 на Украине

Полковник Уилкерсон: ВПК США будет только руки потирать, если Россия собьет много F-16 на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works отметил, что сбить истребители F-16, вероятно, будет труднее, чем другие самолеты, однако он уверен, что в конечном итоге российские силы собьют и их. Россия обладает достаточным количеством самолетов, причем довольно мощных и эффективных в бою, передает РИА «Новости» слова эксперта.

«Что ж, в Lockheed будут только руки потирать», – сказал он, имея в виду американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, которая специализируется в области авиастроения.

В результате западный ВПК получит много заказов, заработает большие деньги на конфликте на Украине и в связи с расширением НАТО, отметил аналитик. Уилкерсон отметил, что американские оружейники обогатятся, когда новые страны альянса будут переходить на производимую в Штатах военную технику.

Между тем на Украине ранее сообщили, что обучение военных летчиков управлению истребителями F-16, которое планируется проводить в Дании и Британии, займет от четырех месяцев до двух лет.