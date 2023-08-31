Эксперт объяснил, как избиратель может проверить свой голос в ходе ЕДГ

В этом году портал онлайн-голосования vybory.gov.ru станет центральной онлайн-площадкой для наблюдения за дистанционным электронным голосованием. Он обладает широким функционалом, и даже неавторизированный пользователь сможет получить доступ к статистике зарегистрированных на участие в ДЭГ пользователей, узнать число выданных и принятых бюллетеней, почасовой график голосования, содержание транзакций блокчейна, включая цифровые подписи бюллетеней, следует из сообщения на сайте НОМ.

Также на портале для наблюдения любой избиратель сможет проверить свой голос с помощью идентификатора транзакции, который будет доступен по завершении процедуры голосования. Для этого необходимо вставить соответствующий индивидуальный код в поле «Найти голос» и убедиться, что голос избирателя был учтен.

По словам IT-эксперта Олега Артамонова, любые изменения или действия в блокчейне происходят посредством транзакций, на основе которых и происходит подведением итогов голосования. Более того, для зарегистрированных наблюдателей будут доступны утилиты для загрузки архивов транзакций и верификации бюллетеней и итогов голосования, а также исходные коды частей программного обеспечения ПТК ДЭГ. Наблюдатели смогут работать со всем массивом информации, зарегистрированной в блокчейне ПТК ДЭГ, в любой удобный им момент времени.

Во время тестирования системы возникли первые вопросы. Так, в Камчатском крае число принятых бюллетеней оказалось на один больше числа выданных. Артамонов пояснил, что в случае с Камчаткой сложилась ситуация, когда из-за так называемого «состояния гонки» на устройство избирателя было отправлено сообщение об ошибке записи бюллетеня в блокчейн, хотя системой он был зафиксирован. Эта ошибка дает избирателю возможность повторить отправку бюллетеня, что он и сделал. Второй бюллетень также был записан в блокчейн, но система определила, что он является дублем первого, и не будет учитывать его при подсчете голосов, это тоже могут проконтролировать наблюдатели.

«Таким образом, система отреагировала на такую нештатную ситуацию полностью корректно, не отказав избирателю и не нарушив корректность подсчета голосов. Это еще раз демонстрирует прозрачность и высокую устойчивость федеральной системы ДЭГ к любым возможным внешним возмущениям», – заключит IT-эксперт.

В настоящее время общероссийская тренировка федеральной платформы ДЭГ продолжается.

