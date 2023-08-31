Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.8 комментариев
В Москве задержали администратора Telegram-канала Moscow Calling
Администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин был задержан в Москве по делу о распространении фейков о ВС России, сообщили в полиции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК России о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС России, передает ТАСС.
Сейчас проводятся следственные действия. Мужчину задержали на Ленинградском вокзале. В рамках уголовного дела Куршину может грозить до 10 лет колонии. На Telegram-канал Moscow Calling сейчас подписаны 86 тыс. человек.
Ранее блогера Максима Каца (признан в России иноагентом – прим. ВЗГЛЯД) приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС России.