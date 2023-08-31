Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.0 комментариев
Главу ОМВД Басманного района Москвы арестовали за злоупотребление полномочиями
Суд в Москве отправил под стражу до октября начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями в личную пользу и в интересах Латвии.
Судья удовлетворила ходатайство следствия, и отправила под стражу Андреева до 2 октября. Уточняется, что причастность главы ОМВД к преступлению подтверждается, в том числе, показаниями потерпевших и результатами розыскных действий, передает ТАСС.
Андреева подозревают в совершении преступления против государства и власти с использованием должностных полномочий в личных интересах и в интересах иностранной некоммерческой организации с целью незаконного изъятия финансовых активов потерпевшего гражданина РФ Зуева.
Ему грозит свыше трех лет лишения свободы, кроме того, у следствия есть данные, что он оказывал давление на свидетелей обвинения.
По словам представителя потерпевшего, Андреев действовал интересах латвийского банка, что, по мнению адвоката, в нынешней ситуации можно считать государственной изменой, поскольку Латвия официально является недружественным для России государством.
Ранее сообщалось, что начальник ОМВД Басманного района Москвы задержан за злоупотребление полномочиями.