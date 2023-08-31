Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.0 комментариев
Начальник ОМВД Басманного района Москвы задержан за злоупотребление полномочиями
Глава ОМВД Басманного района Москвы задержан за злоупотребление полномочиями, следователи требуют его ареста
Следствие потребовало арестовать начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в Тушинском суде столицы.
Меру пресечения Андрееву суд выберет сегодня, за использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы ему грозит до четырех лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
Ранее суд Астрахани признал виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями экс-главу ГУ МЧС по Астраханской области, приговорив к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.