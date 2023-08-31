  • Стало известно об отказе Си Цзиньпина ехать на саммит G20 в Индии
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    Российские банки начали выдавать деньги по законам шариата
    Зеленский поручил проверить всех негодных к военной службе
    Предсказано появление нового государства на месте Польши
    Такер Карлсон назвал сроки начала войны США с Россией
    В ЛНР сообщили о стягивании резервов ВСУ под Купянск
    ПВО уничтожила летевший на Москву украинский беспилотник
    Стало известно об отказе Си Цзиньпина ехать на саммит G20 в Индии
    Власти отказались закрывать уголовные дела против добровольцев СВО
    Россия наложила вето на западную резолюцию в СБ ООН по Мали
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку ждет гонка на политических лафетах

    Сейчас меньшим злом является политическое выживание обоих фаворитов – Байдена и Трампа – до дня голосования. А что будет после него – об этом США и весь мир подумают на следующий день.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Воложева тропа привела в дураки

    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    22 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

    40 комментариев
    31 августа 2023, 09:32

    В ЕС начали прорабатывать вопрос введения санкций против Нигера

    Politico: ЕС начал прорабатывать вопрос введения санкций против Нигера

    Tекст: Александра Юдина

    Главы Минобороны и МИДов стран ЕС на неофициальном саммите в испанском Толедо начали обсуждать возможность введения санкций в отношении Нигера, сообщает издание Politico.

    Уточняется, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на фоне разворачивающихся в Габоне событий заявил, что в рамках двухдневной встречи министрам нужно будет «глубоко задуматься о том, что происходит» в связи с чередой государственных переворотов в регионе, передает «Интерфакс».

    В частности, Politico указывает на распространение перед встречей в Толедо Европейской службой внешних действий (EEAS) неофициального документа под названием «Неофициальный документ EEAS о возможных ограничительных мерах ЕС в связи с ситуацией в Нигере».

    Как сообщает издание, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) направило Боррелю письмо с просьбой ввести санкции против лидеров военного переворота в Нигере.

    Отмечается также, что Боррель и министры изъявили желание поддержать позицию ЭКОВАС по Нигеру, заверив, что в ЕС «готовы рассмотреть все инициативы»

    Тем не менее касательно вероятности начать военную операцию в Нигере Боррель подчеркнул, что «если нас будут просить прыгнуть в окно, мы этого делать не будем».

    Ранее Ассоциация муниципалитетов Нигера (AMN) и Ассоциация регионов Нигера (ARENI), объединяющие все территориальные единицы страны, поддержали пришедших к власти военным в Нигере.

    30 августа 2023, 19:41
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Британская The Guardian опубликовала кадры одного из ночных ударов ВС России по целям в Киеве.

    Как утверждает The Guardian, украинские системы ПВО якобы сбили по меньшей мере 20 ракет, летевших в Киев с разных направлений. По версии издания, несколько зданий в городе были повреждены их обломками.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России в среду ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования поразили пункты управления и разведки ВСУ. В среду утром на Украине сообщали о повреждении объекта инфраструктуры под Киевом. Мэр города Виталий Кличко говорил о пожарах на месте взрывов в Дарницком и Шевченковском районах Киева и Киевской области.

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    30 августа 2023, 15:56
    Телеведущий Карлсон объяснил причину ненависти США к России
    Телеведущий Карлсон объяснил причину ненависти США к России
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США ненавидят Россию из-за христианской веры, заявил популярный американский телеведущий Такер Карлсон в Будапеште.

    Он пояснил, что Штаты также ненавидят Венгрию не «из-за того, что она делает, а из-за того, чем она является», передает РИА «Новости».

    Карлсон напомнил, что Венгрия – христианская страна. «Они (США – прим. ВЗГЛЯД) ненавидят это. (…) По этой же причине они ненавидят Россию», – сказал ведущий.

    Ранее Карлсон выразил желание взять интервью у российского президента Владимира Путина.

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    30 августа 2023, 20:57
    В ВСУ сообщили о гибели шести пилотов под Артемовском
    В ВСУ сообщили о гибели шести пилотов под Артемовском
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Шесть украинских пилотов погибли на Артемовском направлении, рассказал спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита.

    Пилоты погибли при выполнении боевого задания, они состояли в 18-й отдельной бригаде армейской авиации им. Игоря Сикорского, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

    По его словам, погибшие имели офицерские звания.

    Ранее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России удалось стабилизировать ситуацию на флангах в Артемовске. Там идут упорные бои. ВСУ пытаются закрепиться, но безуспешно.

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    30 августа 2023, 11:30
    Орбан назвал атаку на маршрут импорта газа из России поводом для войны
    Орбан назвал атаку на маршрут импорта газа из России поводом для войны
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Венгрия и Сербия сразу квалифицировали вывод из строя «Северного потока» как террористический акт и «немедленно дали понять», что будут рассматривать подрыв используемых ими маршрутов получения российского газа как повод для войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому ведущему Такеру Карлсону.

    «Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны … и немедленно отреагируем», – сказал Орбан, передает РИА «Новости».

    Отсутствие столь же жесткой реакции со стороны Германии на инцидент с «Северным потоком» он назвал «проявлением дефицита суверенитета».

    Орбан не стал конкретизировать, кому было адресовано предупреждение, сказав только, что речь не идет о Москве. Он также выразил мнение, что требование Будапешта и Белграда было услышано.

    В свою очередь Карлсон заметил, что ему представляется «очень очевидным», что «Северный поток» подорвала администрация президента США Джо Байдена – напрямую или опосредованно.

    Ранее в Европарламенте также заявили о причастности США к взрывам на «Северных потоках».

    Тем временем Орбан назвал ложью бытующее в западных странах представление о том, что ВСУ якобы одерживают верх в конфликте, и заявил, что победить Россию невозможно.

    Коментарии (21)
    30 августа 2023, 13:24
    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков

    Эксперты рассказали о способах защиты Пскова от атак дронов

    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков
    @ Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Есть несколько возможных маршрутов пролета украинских БПЛА к Пскову. И один из них – территория Белоруссии, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. В свою очередь генерал в отставке Айтеч Бижев усомнился в белорусском маршруте дронов. Ранее беспилотники ВСУ атаковали аэропорт в Пскове, повреждены четыре транспортных самолета Ил-76.

    «Достоверной информации о том, откуда летели украинские дроны в сторону Пскова, нет. Но можно предположить, что маршрут пролегал через территорию Белоруссии. Также речь может идти о заранее заброшенных на территорию республики диверсантах, которые и запустили БПЛА», – сказал Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Однако есть вариант маршрута со стартовой точкой в одной из северных областей Украины. Проблема в том, что любой из этих вариантов создает дополнительные угрозы для безопасности России», – акцентировал он.

    «У Белоруссии хорошая и довольно современная система защиты от воздушных угроз. Тем не менее их ПВО создавалась для борьбы с авиацией. БПЛА – это относительно новое оружие. И традиционные зенитные комплексы не так хорошо приспособлены для уничтожения дронов», – отмечает эксперт.

    «Поэтому для эффективной борьбы с БПЛА необходима адаптация противовоздушной обороны Белоруссии к новой угрозе. Нужно развивать комплексы РЭБ, которые позволяют выводить из строя системы управления и навигации беспилотников. И в этом соседнему государству может помочь Россия», – поясняет Бартош.

    Несколько иного мнения по поводу возможных маршрутов украинских БПЛА придерживается Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Минск входит в единую систему ПВО СНГ с общим информационным полем. Армия Белоруссии круглосуточно дежурит на границах, так что любой объект, который попытается пролететь через территорию республики, будет сбит», – убежден собеседник.

    «У Белоруссии очень мощная и современная система ПВО. Армия республики уже уничтожала вторгавшиеся в их воздушное пространство дрейфующие аэростаты и беспилотники. Кроме того, похожие боевые ситуации регулярно отрабатываются на учениях. Поэтому украинские БПЛА, которые попробуют пролететь через территорию нашего союзника, однозначно будут сбиты», – резюмировал Бижев.

    Ранее российские войска отразили атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

    В результате атаки на военном аэродроме оказались повреждены четыре самолета Ил-76. В экстренных службах сообщили о пожаре. Полеты над Псковом и областью были ограничены. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Росавиация сообщила, что в среду, 30 августа, аэропорт Пскова не будет обслуживать гражданские рейсы. В ведомстве уточнили, что все задействованные в обеспечении полетов системы работают штатно. Однако для принятия дополнительных мер безопасности отменены восемь запланированных рейсов.

    Кроме Пскова, атакам украинских БПЛА подверглись Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области. Все дроны были уничтожены силами ПВО. Еще один беспилотник был сбит в Рузском районе Подмосковья.

    Коментарии (57)
    30 августа 2023, 14:10
    ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
    ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ночью 30 августа ударили по пунктам управления и разведки украинских вооруженных сил, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.

    В прошлые сутки ВМФ России ударил по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (41)
    30 августа 2023, 20:37
    Совбез ООН отменил намеченные на среду заседание и консультации без объяснения причин

    Совбез ООН отменил заседание по ближневосточному урегулированию и закрытые консультации по ракетным пускам КНДР

    Совбез ООН отменил намеченные на среду заседание и консультации без объяснения причин
    @ Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Назначенные на среду заседание Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию и закрытые консультации по ракетным испытаниям КНДР отменены без объяснения причин, следует из уведомления офиса генсека всемирной организации.

    При этом из уведомления офиса генсека всемирной организации также следует, что во вторник, 5 сентября, планируется провести открытое обсуждение методов работы Совета Безопасности. Заблаговременное назначение заседания во вторник расходится с традиционной практикой работы СБ ООН, поскольку с 1 сентября в Совете меняется председатель, и назначать новое заседание должен был уже он, передает ТАСС.

    В августе в Совете Безопасности ООН председательствуют США, а в сентябре – Албания, которая на протяжении последних двух лет последовательно выступает с позиций западных стран, практически постоянно поддерживая во всех вопросах США. При этом в сентябре в штаб-квартире ООН пройдет неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Как правило, в это время проводится несколько заседаний Совета Безопасности на уровне министров иностранных дел.

    В то же время, по словам источников во всемирной организации, отмена заседания в среду не связана с ситуацией в Габоне, который занимает место непостоянного члена Совбеза. Совет также намеревается провести в 15.00 (22.00 мск) голосование по продлению санкций в отношении Мали. Перенести это голосование на более поздний срок невозможно, потому что иначе истечет срок действия соответствующей санкционной резолюции.

    Ранее в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинил КНДР в пуске баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что США решили ввести новые санкции против России и КНДР за предполагаемое наращивание военно-технического сотрудничества.

    Напомним, в конце августа постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал США за решение созвать заседание СБ ООН по ракетным испытаниям КНДР.

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    30 августа 2023, 17:56
    Правительство Грузии запретило президенту Саломе Зурабишвили зарубежные визиты
    Правительство Грузии запретило президенту Саломе Зурабишвили зарубежные визиты
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правительство Грузии приняло решение не соглашаться на осуществление президентом Саломе Зурабишвили, которая часто критикует кабмин страны, зарубежных визитов до конца года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Отмечается, что президент Грузии не получила согласие на рабочие визиты в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию и ОАЭ, а также официальные в Болгарию, Чехию и Израиль.

    Правительство аргументировало свое решение тем, что внешнеполитическая представительская деятельность президента по Конституции согласовывается с кабмином. По Конституции Грузии ответственность за осуществление внешней политики возлагается на правительство, заявили в кабмине.

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Германию 31 августа в нарушение Конституции страны.

    Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на брифинге заявил, что «на осуществление этого визита у президента нет согласия правительства, соответственно, она нарушит Конституцию Грузии».

    Коментарии (11)
    30 августа 2023, 17:48
    Белоруссия обвинила латвийских военных в пересечении границы
    Белоруссия обвинила латвийских военных в пересечении границы
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военные из Латвии в пункте пропуска Григоровщина (с латвийской стороны – Патерниеки) допустили пересечение государственной границы с оружием, заявил белорусский Пограничный комитет.

    Момент попал на камеры видеонаблюдения, в ролике зафиксировано, как двое неизвестных в военной форме и с оружием переходят границу на два метра, сообщило ведомство на своем сайте.

    После этого нарушители вернулись в Латвию. О факте пересечения госграницы в установленном порядке проинформирована сопредельная сторона, заключили в комитете.


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    30 августа 2023, 18:04
    Российские производители подгузников и прокладок столкнулись с санкциями

    Российским производителям подгузников и прокладок из-за санкций пришлось закупать материалы в Саудовской Аравии и Китае

    Tекст: Антон Никитин

    Российские производители подгузников и прокладок оказались вынуждены закупать полимерную пленку в Саудовской Аравии и Китае из-за попавшего под европейские санкции компонента, сообщают СМИ.

    По имеющимся у источника Telegram-канала Baza данным, под санкциями оказалась необходимая для создания подгузников и прокладок полимерная пленка. Уточняется, что один из ее компонентов используется для изготовления полупроводников, вследствие чего санкции были наложены на присвоенный ему код товара. Это автоматически закрыло доступ к европейской пленке для заводов из России, а на территории России этот материал не производят. Теперь заводы вынуждены закупать полимерную пленку в Саудовской Аравии и Китае, поскольку таможни других стран этот товар не пропускают, сообщил «Московский комсомолец».

    Еще одной проблемой производителей средств гигиены, как сообщается, служит заканчивающаяся в конце 2023 года льгота на суперабсорбент и попавшая под санкции целлюлоза. При этом, как утверждает источник, в 2023 году цены на прокладки и подгузники расти не будут, вместо этого производители собираются сокращать промоакции и периоды скидок, однако в начале следующего года цены на предметы гигиены могут увеличиться.

    Напомним, в мае СМИ сообщали, что ученые из Петербурга изобрели новую технологию для создания дешевых российских подгузников с антибактериальным эффектом. В июле прошлого года подмосковная компания получила льготный кредит от Фонда развития промышленности на производство средств гигиены. Ранее в Минпромторге заявляли, что дефицита подгузников и женских предметов гигиены в России не будет.

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    30 августа 2023, 21:25
    Французы назвали «оптимального преемника» Макрона

    Опрос BFMTV: Экс-премьер Франции Эдуар Филипп назван «оптимальным преемником» президента Макрона

    Французы назвали «оптимального преемника» Макрона
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший премьер-министр Франции, мэр Гавра Эдуар Филипп назван наиболее сильным кандидатом на пост президента республики из числа окружения французского лидера Эммануэля Макрона, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом BFMTV.

    Оптимальным преемником после завершения полномочий Макрона в Елисейском дворце в 2027 году 52-летнего Филиппа считают 31% респондентов. Филипп, как показывает исследование, с большим отрывом опережает 54-летнего Брюно Ле Мэра, возглавляющего экономический блок правительства, в пользу которого высказались 16%. Тройку лидеров опроса замыкает 40-летний министр внутренних дел Жеральд Дарманен (12%), передает ТАСС.

    Действующий премьер-министр 62-летняя Элизабет Борн набрала 5%. Самый молодой член правительства Франции, 34-летний министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь получил поддержку 11% участников исследования.

    Опрос проводился в период с 29 по 30 августа 2023 года путем интернет-анкеты среди 1003 жителей европейской части Франции в возрасте от 18 лет.

    Напомним, в апреле газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в рейтинге ведущих политиков Франции сменился лидер.

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    30 августа 2023, 10:59
    Мужчина в Москве разнял драку детей и был избит темнокожим отцом одного из них
    Мужчина в Москве разнял драку детей и был избит темнокожим отцом одного из них
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Темнокожий мужчина избил жителя Москвы на детской площадке в Текстильщиках после того, как тот остановил драку детей.

    Драку двух мальчиков заметил отец одного из них. Мужчина подошел к зачинщику и, по словам очевидцев, без оскорблений и применения физической силы объяснил, что так делать нельзя, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Спустя некоторое время на площадке появился отец мальчика, затеявшего драку, и накинулся на отца другого ребенка. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Медики диагностировали у пострадавшего сильные ушибы головы и травму носа.

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    30 августа 2023, 18:42
    Эксперт: Украинская критика папы римского равносильна отказу от Евангелия

    Глава Союза староверов Севастьянов назвал антихристианской критику Киева в адрес папы римского

    Эксперт: Украинская критика папы римского равносильна отказу от Евангелия
    @ Stefano Costantino/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Папа римский – не политик. Он рассматривает историю исключительно с точки зрения Божьего промысла. В связи с этим культура любого государства для него представляет огромную ценность. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает связь с понтификом. Ранее на Украине заявили, что папа римский Франциск стал инструментом «российской пропаганды».

    «Проблема заключается в том, что многие пытаются рассмотреть в фигуре папы политика. Однако он никогда не позиционировал себя в подобном ключе. Это человек, который является выразителем Евангельского учения. Его не интересуют склоки на международной арене и то, как к его словам относятся руководители различных государств», – сказал Леонид Севастьянов, председатель Всемирного союза староверов, поддерживающий связь с понтификом.

    «Папа римский ассоциирует свое поведение с Христом. Мессия нес божественную правду, даже вступая в конфликт с политическими деятелями. Отойти от подобной ролевой модели понтифик не может. Это будет стоить ему легитимности в глазах верующих. В связи с этим рассматривать его слова можно только с точки зрения Учения», – подчеркивает собеседник.

    «В его понимании культура любого народа является боговдохновенной. Мировые события полностью подчинены воле Всевышнего. Каждый христианин искренне верит в эти постулаты. Борьба с историей равна борьбе с самим промыслом Творца. Мы обязаны собственным существованиям всем перипетиям прошлого, любое изменение в котором сделало бы нашу сегодняшнюю жизнь невозможной», – объясняет он.

    «Кроме того, папа римский имеет полное право не относить себя к политическим фигурам. Ранее от Флоренции до Неаполя существовало государство – Папская область. Именно оно и создало всю современную западную культуру. Все значимые деятели искусства, такие как Рафаэль и Леонардо, творили по заказу Ватикана», – акцентирует Севастьянов.

    «Однако оно было разрушено полководцем Гарибальди и Виктором Эммануилом – первым королем единой Италии. Эти деятели отобрали у папы все земли, включая Рим. Тем не менее понтифик не стал их осуждать. Из поколения в поколение главы католической церкви относились к Италии с глубоким уважением, называя культуру этой страны великой», – считает собеседник.

    «При этом папа Франциск восхищается музыкой Джузеппе Верди несмотря на то, что тот был одним из разрушителей папской власти. Кроме того, своей любимой оперой понтифик называет «Тоску» Джакомо Пуччини, хотя все произведение построено на идее объединения итальянских земель. Он прекрасно понимает, что любое искусство стоит над политической сферой. В противном случае папе пришлось бы «отменить» не только Россию, но и Италию, и значительную часть европейской культуры», – уточняет он.

    «Поэтому любой, кто сегодня критикует папу, открыто оспаривает учение Иисуса. Фактически агрессивные высказывания направлены против самого способа христианского восприятия истории. Идет отрицание и, следственно, борьба с самим Богом, с его промыслом. Эту ситуацию вообще не следует рассматривать с позиций «Русского мира». Речь идет о Евангельском мировоззрении папы», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому папе никто не может запретить чтить и любить русскую культуру. Он обожает Достоевского, в частности, роман «Идиот». Напомню, что в книге фигура понтифика фактически приравнивается к антихристу, а католическое учение называется еретическим. В этой связи политика неприменима к институту папства. Он как бы возвышается над всеми земными распрями», – резюмирует Севастьянов.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что папа римский Франциск стал инструментом «российской пропаганды». Об этом он сообщил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. По его мнению, речь понтифика «разрушительна для современного гуманизма».

    Кроме того, Подоляк подчеркнул, что слова папы являются «безоговорочным прощением» империализма и одобрением идеи «русского мира». Напомним, Франциск обратился к католической молодежи РФ с призывом никогда не отказываться от прошлого страны. «Вы – наследники великой России. Великой России святых, правителей. Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности», – отметил он в онлайн-обращении.

    Слова папы римского вызвали шквал негодования на Украине. Так, официальный представитель МИД страны Олег Николенко назвал речь Франциска «империалистической пропагандой». На критику дипведомства ответил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Он отметил, что понтифик хотел призвать российскую католическую молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России.

    В Москве слова понтифика встретили позитивно. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что они совпадают с позицией РФ. Он отметил, что Франциск знает российскую историю, и подчеркнул, что достижения государства не ограничивается лишь Петром I и Екатериной II.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключался мотив подобного выступления папы и какие выводы из этого следует сделать самой России.

    Коментарии (22)
    30 августа 2023, 21:45
    Зеленский распорядился пересмотреть все заключения о негодности к военной службе

    На Украине проверят все выданные после начала СВО справки о негодности к военной службе

    Зеленский распорядился пересмотреть все заключения о негодности к военной службе
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Украине решили проверить обоснованность выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанные после 24 февраля 2022 года, говорится по итогам заседания СНБО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Отмечается, что выдача справок в период с 24 февраля 2022 года может быть связана с коррупционными нарушениями, передает ТАСС.

    Если справки граждане получили безосновательно и незаконно, то разбираться будет полиция, говорится в заявлении ведомства.

    Также Зеленский пообещал продолжить увольнять тех, кто использует должностные полномочия «против безопасности и обороноспособности государства».

    Напомним, на Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года.

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    30 августа 2023, 11:53
    Власти Запорожской области опровергли фейки о «преодолении» ВСУ линии обороны ВС России

    В Запорожской области опровергли заявления о «преодолении» ВСУ первой линии обороны ВС России

    Власти Запорожской области опровергли фейки о «преодолении» ВСУ линии обороны ВС России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные не преодолели первую линию обороны ВС России на Запорожском направлении, заявил на канале «России-24» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, информация от западных кураторов в СМИ недостоверна. Первая линия не взломана, это понимают те, кто находится на позициях или хотя бы рядом с российскими военными, передает ТАСС.

    «Они подошли только к первой линии, это основнойрубеж нашей обороны… Больше того, они не взяли Работино. Наши ребята достаточно плотно закрепились на юге Работина», – подчеркнул Балицкий.

    Ранее сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности в Работино.

    Эксперты Telegram-канала «Военная хроника» объяснили газете ВЗГЛЯД, почему ВСУ несут большие потери на участке Работино – Вербовое.

    Коментарии (6)
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