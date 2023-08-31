  • ПВО уничтожила летевший на Москву украинский беспилотник
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    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

    35 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    20 комментариев
    31 августа 2023, 08:16

    Марочко: Украинские военные под Купянском стягивают войска ближе к фронту

    Марочко: Украинские силовики под Купянском стягивают тыловые подразделения ближе к фронту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Купянском направлении украинские военные подтягивают ближе к фронту тыловые подразделения, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВФУ ежедневно теряют личный состав и технику и для их восстановления к линии боевого соприкосновения направлены подвижные войсковые ремонтные средства, передает РИА «Новости». Марочко добавил также, что в прифронтовых населенных пунктах развернуты малые мобильные госпитали, под которые используют подвалы.

    Марочко также заявил, что отмечается и передислокация в «красную зону» подразделений материально-технического обеспечения – для сокращения времени подвоза необходимого.

    Ранее стало известно о поставках Киевом кассетных снарядов под Купянск.

    30 августа 2023, 19:41
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Британская The Guardian опубликовала кадры одного из ночных ударов ВС России по целям в Киеве.

    Как утверждает The Guardian, украинские системы ПВО якобы сбили по меньшей мере 20 ракет, летевших в Киев с разных направлений. По версии издания, несколько зданий в городе были повреждены их обломками.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России в среду ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования поразили пункты управления и разведки ВСУ. В среду утром на Украине сообщали о повреждении объекта инфраструктуры под Киевом. Мэр города Виталий Кличко говорил о пожарах на месте взрывов в Дарницком и Шевченковском районах Киева и Киевской области.

    Коментарии (19)
    30 августа 2023, 13:24
    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков

    Эксперты рассказали о способах защиты Пскова от атак дронов

    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков
    @ Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Есть несколько возможных маршрутов пролета украинских БПЛА к Пскову. И один из них – территория Белоруссии, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. В свою очередь генерал в отставке Айтеч Бижев усомнился в белорусском маршруте дронов. Ранее беспилотники ВСУ атаковали аэропорт в Пскове, повреждены четыре транспортных самолета Ил-76.

    «Достоверной информации о том, откуда летели украинские дроны в сторону Пскова, нет. Но можно предположить, что маршрут пролегал через территорию Белоруссии. Также речь может идти о заранее заброшенных на территорию республики диверсантах, которые и запустили БПЛА», – сказал Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Однако есть вариант маршрута со стартовой точкой в одной из северных областей Украины. Проблема в том, что любой из этих вариантов создает дополнительные угрозы для безопасности России», – акцентировал он.

    «У Белоруссии хорошая и довольно современная система защиты от воздушных угроз. Тем не менее их ПВО создавалась для борьбы с авиацией. БПЛА – это относительно новое оружие. И традиционные зенитные комплексы не так хорошо приспособлены для уничтожения дронов», – отмечает эксперт.

    «Поэтому для эффективной борьбы с БПЛА необходима адаптация противовоздушной обороны Белоруссии к новой угрозе. Нужно развивать комплексы РЭБ, которые позволяют выводить из строя системы управления и навигации беспилотников. И в этом соседнему государству может помочь Россия», – поясняет Бартош.

    Несколько иного мнения по поводу возможных маршрутов украинских БПЛА придерживается Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Минск входит в единую систему ПВО СНГ с общим информационным полем. Армия Белоруссии круглосуточно дежурит на границах, так что любой объект, который попытается пролететь через территорию республики, будет сбит», – убежден собеседник.

    «У Белоруссии очень мощная и современная система ПВО. Армия республики уже уничтожала вторгавшиеся в их воздушное пространство дрейфующие аэростаты и беспилотники. Кроме того, похожие боевые ситуации регулярно отрабатываются на учениях. Поэтому украинские БПЛА, которые попробуют пролететь через территорию нашего союзника, однозначно будут сбиты», – резюмировал Бижев.

    Ранее российские войска отразили атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

    В результате атаки на военном аэродроме оказались повреждены четыре самолета Ил-76. В экстренных службах сообщили о пожаре. Полеты над Псковом и областью были ограничены. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Росавиация сообщила, что в среду, 30 августа, аэропорт Пскова не будет обслуживать гражданские рейсы. В ведомстве уточнили, что все задействованные в обеспечении полетов системы работают штатно. Однако для принятия дополнительных мер безопасности отменены восемь запланированных рейсов.

    Кроме Пскова, атакам украинских БПЛА подверглись Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области. Все дроны были уничтожены силами ПВО. Еще один беспилотник был сбит в Рузском районе Подмосковья.

    Коментарии (57)
    30 августа 2023, 20:57
    В ВСУ сообщили о гибели шести пилотов под Артемовском
    В ВСУ сообщили о гибели шести пилотов под Артемовском
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Шесть украинских пилотов погибли на Артемовском направлении, рассказал спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита.

    Пилоты погибли при выполнении боевого задания, они состояли в 18-й отдельной бригаде армейской авиации им. Игоря Сикорского, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

    По его словам, погибшие имели офицерские звания.

    Ранее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России удалось стабилизировать ситуацию на флангах в Артемовске. Там идут упорные бои. ВСУ пытаются закрепиться, но безуспешно.

    Коментарии (29)
    30 августа 2023, 14:10
    ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
    ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ночью 30 августа ударили по пунктам управления и разведки украинских вооруженных сил, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.

    В прошлые сутки ВМФ России ударил по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (41)
    30 августа 2023, 09:09
    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников

    Экс-советник Трампа Болтон заявил, что Путин может оставить Украину без союзников

    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников
    @ Xu Jinquan/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин может инициировать срочные переговоры о мире, на что Запад будет склонен согласиться, а Киев останется без союзников, выразил мнение экс-советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    По его словам, Путин может предложить прекращение огня без предупреждения и настоять на немедленных переговорах, передает RT со ссылкой на портал 19FortyFive.

    Также Болтон отметил, что политические лидеры в Берлине, Париже и Вашингтоне будут испытывать «огромное искушение» согласиться на предложения Москвы, что в свою очередь поставит Киев в невыгодное положение.

    Тем не менее накануне газета Wall Street Journal написала, что представители Запада смогут согласовать гарантии безопасности для Украины не раньше, чем в 2024 году.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Вашингтон представит Украине гарантии по «израильской модели».

    Американский президент Джо Байден заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». На что политолог Федор Лукьянов подчеркнул, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации».

    Коментарии (15)
    30 августа 2023, 09:02
    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии истребителе F-16

    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии в 2018 году израильском истребителе F-16

    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии истребителе F-16
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Алина Власенко

    Истребители F-16, один из которых уже был сбит российской ПВО в Сирии пять лет назад, станут очень заманчивой целью для российских ракет, пишут обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман.

    В статье отмечается, что после поставки Украине комплексов ПВО Patriot они стали приоритетными целями для российских военных. Авторы материала предположили, что в случае поставки Киеву истребителей F-16 они станут еще более заманчивой целью для ударов, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что у истребителей F-16 уже есть негативный опыт взаимодействия с российским оружием. В 2018 году в Сирии был сбит израильский истребитель F-16.

    Ранее глава украинского министерства обороны Алексей Резников заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы Киевом весной будущего года, в настоящее время Украина уже готовит инфраструктуру для этих самолетов.

    Коментарии (2)
    30 августа 2023, 11:53
    Власти Запорожской области опровергли фейки о «преодолении» ВСУ линии обороны ВС России

    В Запорожской области опровергли заявления о «преодолении» ВСУ первой линии обороны ВС России

    Власти Запорожской области опровергли фейки о «преодолении» ВСУ линии обороны ВС России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные не преодолели первую линию обороны ВС России на Запорожском направлении, заявил на канале «России-24» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, информация от западных кураторов в СМИ недостоверна. Первая линия не взломана, это понимают те, кто находится на позициях или хотя бы рядом с российскими военными, передает ТАСС.

    «Они подошли только к первой линии, это основнойрубеж нашей обороны… Больше того, они не взяли Работино. Наши ребята достаточно плотно закрепились на юге Работина», – подчеркнул Балицкий.

    Ранее сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности в Работино.

    Эксперты Telegram-канала «Военная хроника» объяснили газете ВЗГЛЯД, почему ВСУ несут большие потери на участке Работино – Вербовое.

    Коментарии (6)
    30 августа 2023, 18:42
    Эксперт: Украинская критика папы римского равносильна отказу от Евангелия

    Глава Союза староверов Севастьянов назвал антихристианской критику Киева в адрес папы римского

    Эксперт: Украинская критика папы римского равносильна отказу от Евангелия
    @ Stefano Costantino/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Папа римский – не политик. Он рассматривает историю исключительно с точки зрения Божьего промысла. В связи с этим культура любого государства для него представляет огромную ценность. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает связь с понтификом. Ранее на Украине заявили, что папа римский Франциск стал инструментом «российской пропаганды».

    «Проблема заключается в том, что многие пытаются рассмотреть в фигуре папы политика. Однако он никогда не позиционировал себя в подобном ключе. Это человек, который является выразителем Евангельского учения. Его не интересуют склоки на международной арене и то, как к его словам относятся руководители различных государств», – сказал Леонид Севастьянов, председатель Всемирного союза староверов, поддерживающий связь с понтификом.

    «Папа римский ассоциирует свое поведение с Христом. Мессия нес божественную правду, даже вступая в конфликт с политическими деятелями. Отойти от подобной ролевой модели понтифик не может. Это будет стоить ему легитимности в глазах верующих. В связи с этим рассматривать его слова можно только с точки зрения Учения», – подчеркивает собеседник.

    «В его понимании культура любого народа является боговдохновенной. Мировые события полностью подчинены воле Всевышнего. Каждый христианин искренне верит в эти постулаты. Борьба с историей равна борьбе с самим промыслом Творца. Мы обязаны собственным существованиям всем перипетиям прошлого, любое изменение в котором сделало бы нашу сегодняшнюю жизнь невозможной», – объясняет он.

    «Кроме того, папа римский имеет полное право не относить себя к политическим фигурам. Ранее от Флоренции до Неаполя существовало государство – Папская область. Именно оно и создало всю современную западную культуру. Все значимые деятели искусства, такие как Рафаэль и Леонардо, творили по заказу Ватикана», – акцентирует Севастьянов.

    «Однако оно было разрушено полководцем Гарибальди и Виктором Эммануилом – первым королем единой Италии. Эти деятели отобрали у папы все земли, включая Рим. Тем не менее понтифик не стал их осуждать. Из поколения в поколение главы католической церкви относились к Италии с глубоким уважением, называя культуру этой страны великой», – считает собеседник.

    «При этом папа Франциск восхищается музыкой Джузеппе Верди несмотря на то, что тот был одним из разрушителей папской власти. Кроме того, своей любимой оперой понтифик называет «Тоску» Джакомо Пуччини, хотя все произведение построено на идее объединения итальянских земель. Он прекрасно понимает, что любое искусство стоит над политической сферой. В противном случае папе пришлось бы «отменить» не только Россию, но и Италию, и значительную часть европейской культуры», – уточняет он.

    «Поэтому любой, кто сегодня критикует папу, открыто оспаривает учение Иисуса. Фактически агрессивные высказывания направлены против самого способа христианского восприятия истории. Идет отрицание и, следственно, борьба с самим Богом, с его промыслом. Эту ситуацию вообще не следует рассматривать с позиций «Русского мира». Речь идет о Евангельском мировоззрении папы», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому папе никто не может запретить чтить и любить русскую культуру. Он обожает Достоевского, в частности, роман «Идиот». Напомню, что в книге фигура понтифика фактически приравнивается к антихристу, а католическое учение называется еретическим. В этой связи политика неприменима к институту папства. Он как бы возвышается над всеми земными распрями», – резюмирует Севастьянов.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что папа римский Франциск стал инструментом «российской пропаганды». Об этом он сообщил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. По его мнению, речь понтифика «разрушительна для современного гуманизма».

    Кроме того, Подоляк подчеркнул, что слова папы являются «безоговорочным прощением» империализма и одобрением идеи «русского мира». Напомним, Франциск обратился к католической молодежи РФ с призывом никогда не отказываться от прошлого страны. «Вы – наследники великой России. Великой России святых, правителей. Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности», – отметил он в онлайн-обращении.

    Слова папы римского вызвали шквал негодования на Украине. Так, официальный представитель МИД страны Олег Николенко назвал речь Франциска «империалистической пропагандой». На критику дипведомства ответил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Он отметил, что понтифик хотел призвать российскую католическую молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России.

    В Москве слова понтифика встретили позитивно. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что они совпадают с позицией РФ. Он отметил, что Франциск знает российскую историю, и подчеркнул, что достижения государства не ограничивается лишь Петром I и Екатериной II.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключался мотив подобного выступления папы и какие выводы из этого следует сделать самой России.

    Коментарии (21)
    30 августа 2023, 12:20
    Военный эксперт объяснил цели массовой атаки украинских беспилотников

    Военный эксперт Кнутов: Массовыми атаками дронов Киев пытается создать иллюзию переноса военных действий на территорию России

    Военный эксперт объяснил цели массовой атаки украинских беспилотников
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского за счет массовых атак дронами пытается снизить эффективность защиты воздушного пространства РФ, а также посеять панику среди населения. ВСУ хотят создать иллюзию переноса военных действий на территорию России, сказал ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Украина атаковала дронами несколько российских регионов.

    «Западные страны выделили Украине сотни миллионов долларов на закупку БПЛА. Так что налетов противника будет все больше, они будут все более массовыми», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Офис Зеленского преследует конкретную цель: создать иллюзию переноса военных действий на территорию России. Контрнаступление не увенчалось успехом, поэтому ВСУ необходимо регулярно создавать громкие информационные поводы, способные отвлечь простых украинцев от неудач на фронте», – отмечает собеседник.

    «Регионы, попавшие под огонь противника, выбраны также неслучайно. Так, в части субъектов есть объекты, представляющие ценность в военном плане. Этой ночью ВСУ преимущественно надеялись уничтожить объекты, связанные с ВКС или системами ПВО», – подчеркивает эксперт.

    «Думаю, офис Зеленского рассчитывал значительно снизить степень защищенности воздушного пространства России. Кроме того, в подвергшихся атаке регионах есть объекты, уничтожение которых может создать резонанс в информационном поле», – уточняет он.

    «Сюда стоит отнести налет на столицу и попытку удара по телебашне в Брянске. Успешный вывод из строя вещания на территории целого региона привел бы к панике не только в самой области, но и за ее пределами», – считает собеседник.

    «На фоне участившихся атак было бы уместно задуматься о выстраивании серьезных оборонных рубежей по всей границе с Украиной. Кроме того, важно вести качественную работу по выявлению диверсантов, которые служат наводчиками для ВСУ. Без комплексных усилий, предпринимаемых на системном уровне, с угрозой не справиться», – резюмирует Кнутов.

    Ранее ВСУ предприняли массовую атаку с использованием БПЛА на несколько регионов России. Так, в Псковской области налету подвергся аэропорт. Губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщил, что лично находится на месте «с начала инцидента». Отмечается, что жертв в результате нападения нет.

    Также на военном аэродроме в Пскове были повреждены четыре самолета Ил-76. В результате атаки произошел пожар, огнем охватило два воздушных судна. Позже Ведерников поделился видео с работой ПВО по отражению нападения противника. В результате инцидента было принято решение об отмене гражданских рейсов 30 августа.

    Кроме того, дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских БПЛА над Брянской областью и один над Орловской. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Андрей Клычков, губернатор Орловской области, подчеркнул, что дрон, обезвреженный средствами РЭБ, упал недалеко от деревни Маслово Сосковского района.

    Глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что один из сбитых беспилотников нанес повреждения административному зданию. Произошло возгорание: частично повреждены крыша и остекление. По его словам, два БПЛА также предприняли попытку атаковать региональную телебашню. Обошлось без пострадавших и разрушений. Кроме того, в результате падения обломков сбитого дрона был причинен ущерб зданию управления Следственного комитета.

    Около 02.30 мск был уничтожен БПЛА над Рязанской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Позже в регионе удалось сбить еще один аппарат. Местные власти отчитались, что разрушений и пострадавших в результате ночных налетов нет.

    Один беспилотник был ликвидирован в небе над Калужской областью. Губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что БПЛА противника попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе. В результате инцидента произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. По его словам, в одном из жилых домов Сухиничского района нарушено остекление.

    Также беспилотник самолетного типа был перехвачен над территорией Рузского района Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале отметил, что аппарат направлялся к мегаполису, но «был уничтожен силами ПВО».

    Серию ночных налетов прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. В эфире радио Sputnik она заявила, что подобные атаки говорят об агонии украинского руководства. По ее мнению, офис Зеленского перешел к террористической деятельности из-за «тупой ненависти, злобы и отсутствия перспектив в развитии».

    Коментарии (12)
    30 августа 2023, 21:45
    Зеленский распорядился пересмотреть все заключения о негодности к военной службе

    На Украине проверят все выданные после начала СВО справки о негодности к военной службе

    Зеленский распорядился пересмотреть все заключения о негодности к военной службе
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Украине решили проверить обоснованность выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанные после 24 февраля 2022 года, говорится по итогам заседания СНБО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Отмечается, что выдача справок в период с 24 февраля 2022 года может быть связана с коррупционными нарушениями, передает ТАСС.

    Если справки граждане получили безосновательно и незаконно, то разбираться будет полиция, говорится в заявлении ведомства.

    Также Зеленский пообещал продолжить увольнять тех, кто использует должностные полномочия «против безопасности и обороноспособности государства».

    Напомним, на Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года.

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    30 августа 2023, 14:23
    Российские военные ударом «Искандера» уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ

    Минобороны: ВС России северо-восточнее Великой Новоселки ударом ОТРК «Искандер» уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили вагоны с предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    Как сообщает Минобороны в своем Telegram-канале, на Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение с целью недопущения наступательных действий.

    Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что реактивной и ствольной артиллерией пресечена деятельность разведгруппы ВСУ и поражены два пункта временной дислокации боевиков в районе Старомайорского, пункт временной дислокации ВСУ на окраине Новополя, наблюдательный пункт и грузовой автомобиль с боеприпасами в Урожайном.

    Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты севернее Новодонецкого и Владимировки, две буксируемые гаубицы «Гиацинт» в районе юго-восточнее Привольного, поражены районы сосредоточения живой силы в Новомихайловке, Урожайном и Нескучном, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток».

    Представитель Минобороны также рассказал, что северо-восточнее Великой Новоселки ударом ОТРК «Искандер» на станции разгрузки уничтожены вагоны с боеприпасами, ударными БПЛА в районах совхоза «Октябрь» и Левадного уничтожены два пикапа с боевиками, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе Новоселки уничтожена артиллерийская установка «Акация».

    Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного и севернее Никольского, а расчетами ЗРК «Оса» сбит БПЛА самолетного типа «Лелека».

    Как сообщает Минобороны, военнослужащие группировки войск «Восток» при выполнении боевых задач проявляют мужество и самоотверженность. Так, командир отделения мотострелкового полка сержант Никита Григорьев, выполняя задачи по выявлению боевой техники и живой силы ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления, в ходе боевых действий получил осколочное ранение, но продолжил руководить подразделением. Личному составу под командованием сержанта Григорьева в сложной боевой обстановке удалось за короткий срок определить и передать координаты расположения нескольких единиц легкобронированной техники и мест скопления живой силы ВСУ. Разведданные позволили скорректировать огонь артиллерии и уничтожить выявленные объекты противника.

    Напомним, 21 августа российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении.

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    30 августа 2023, 15:28
    Уничтожен еще один катер ВСУ у Змеиного

    Минобороны заявило об уничтожении еще одного катера ВСУ у острова Змеиный

    Уничтожен еще один катер ВСУ у Змеиного
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К востоку от острова Змеиный в Черном море ликвидирован еще один украинский военный катер, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Су-24 морской авиации уничтожил катер ВСУ с экипажем восточнее Змеиного, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Ранее самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

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    30 августа 2023, 09:25
    Здание управления СК повреждено после атаки дрона в Брянске

    Здание управления Следственного комитета повреждено после атаки дрона в Брянске

    Tекст: Алина Власенко

    Здание следственного управления Следственного комитета получило повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника в Брянске, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

    Там уточнили, что всего над городом сбиты четыре беспилотника. Обломки одного из них упали на здание управления Следственного комитета по Брянской области, в нем выбило стекла.

    По предварительной информации, пострадавших нет, передает ТАСС.

    Ранее губернатор региона Александр Богомаз также сообщал, что в результате падения БПЛА повреждения получило административное здание – частично повреждены крыша и остекление, произошло возгорание. Кроме того, два беспилотника предприняли попытку атаковать телебашню в Брянске, обошлось без пострадавших и разрушений.

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    31 августа 2023, 02:57
    Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией

    Такер Карлсон: Война США с Россией начнется в 2024 году

    Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией
    @ Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году, заявил известный американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле сообщил, что администрация Байдена «собирается воевать с Россией». «Грядет горячая война между США и Россией в следующем году», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом американский журналист усомнился в том, что США одержат победу, но отметил, что это «уже другой вопрос». Карлсон считает, что начало боевых действий с Россией станет для действующих американских властей политической мерой, которая позволит им, пользуясь полномочиями военного времени, сохранить власть.

    Телеведущий заявил, что внутренняя политика США криминализована, и это, по его оценке, приводит к тому, что американский истеблишмент начинает считать единственным выходом для них сохранение власти. Члены администрации Байдена не могут допустить прихода к власти оппонентов, включая бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку опасаются, что в случае проигрыша подвергнутся преследованиям, объяснил он.

    Потому, продолжил Карлсон, американским гражданам впредь придется переживать не только из-за преступлений руководства США, но также из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией.

    «Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты «случайно» упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну», – считает Карлсон.

    Вашингтон мог бы завершить украинский конфликт уже сегодня, уверен журналист. По его словам, украинской армии не существует без НАТО. Вашингтон, подчеркнул он, является единственной стороной, которая может добиться мира и предотвратить глобальную войну, угрожающей всему человечеству.

    Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявлял, что, ставя цель нанести России «стратегическое поражение», Соединенные Штаты фактически пытаются совершить самоубийство.

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    30 августа 2023, 12:06
    Российский Су-30 уничтожил катер ВСУ у острова Змеиный

    Минобороны сообщило об уничтожении военного катера ВСУ у острова Змеиный в акватории Черного моря

    Российский Су-30 уничтожил катер ВСУ у острова Змеиный
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Экипаж самолета Су-30 морской авиации уничтожил быстроходный военный катер ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, сообщает Минобороны России.

    В Telegram оборонного ведомства уточнили, что инцидент произошел 30 августа.

    На прошлой неделе два украинских катера, в том числе один с группой десанта, также были уничтожены российской авиацией в Черном море. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему именно самолеты были использованы Россией для этих задач и в чем заключалась уникальность их выполнения.

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