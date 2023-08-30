Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.2 комментария
Назван уровень подорожания летнего отдыха в России
РСТ: Стоимость отдыха в России летом 2023 года выросла на 10,7%, до 7,8 тыс. руб. за сутки
Стоимость отдыха в России летом 2023 года выросла на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,8 тыс. руб. за сутки, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
По его словам, общий рост цен по стране составил 10,7%, средняя стоимость ночи в этом летнем сезоне стала равна 7815 рублей, передает ТАСС. Эксперт отметил, что больше всего летом этого года выросла стоимость размещения в санаториях – на 15,9%, до 11 тыс. руб.
Наиболее заметно, по словам Уманского, летом выросла стоимость отдыха на Алтае, в Ленинградской области, Краснодарском крае и Крыму. Минимальная стоимость размещения зафиксирована в отелях Калмыкии, Курской области, Еврейской автономной области и других, добавил он.
Он добавил, что в Санкт-Петербурге размещение одного человека на четыре ночи в период проведения ПМЭФ составило 741 тыс. рублей, но рекорд был зафиксирован в Крыму – отдых шести человек на 14 дней обошелся в 4,9 млн рублей.
Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что компания из четверых взрослых и ребенка 18 дней провела в пятизвездочном отеле в китайском Чэнду за 3 838 000 рублей.