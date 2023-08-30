FT анонсировала рекордный рост европейских закупок СПГ из России

FT: ЕС намерен до конца года закупить рекордное количество сжиженного газа из России

Tекст: Алина Власенко

По данным Financial Times, за первые семь месяцев этого года Бельгия и Испания стали вторым и третьим по объемам покупателями российского СПГ после Китая. Поставки сжиженного природного газа из России в Китай за первые семь месяцев 2023 года увеличились в годовом исчислении на 62,7% – до 4,46 млн тонн. В стоимостном выражении импорт энергоносителей из России за этот период вырос на 21,9%, превысив 2,98 млрд долларов.



В целом импорт сжиженного газа в ЕС за семь месяцев 2023 года увеличился на 40% по сравнению с тем же периодом 2021 года, до начала спецоперации на Украине, передает ТАСС.

Представитель Global Witness Джонатан Норонья-Гант назвал «шокирующим», что страны ЕС, стремившиеся отказаться от трубопроводного российского газа, заменили его СПГ. Между тем чиновники ЕС предупредили, что полный запрет на импорт российского СПГ может спровоцировать энергетический кризис, подобный прошлогоднему.

Тем временем поступления с терминалов в газотранспортную систему Европы вновь возросли до рекордных показателей для конца августа. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 51% от максимума. Биржевая стоимость газа в Европе в конце торгов в понедельник увеличилась на 8%, показатели дошли до 420 долларов за тысячу кубометров.